Ali lahko ostanemo brez EU sredstev za saniranje poplav?

Slovenija, 28.avgust 2023 – Zunanja ministrica in podpredsednica vlade (to, da je tudi predsednica vlade je tudi zalo pomembno, a tudi zelo odgovorno) Tanja Fajon se izgovarja, da so roki za pridobitev evropskega denarja zelo kratki. Slovenija bi namreč morala do konca avgusta zaprositi za posojila iz sklada za okrevanje in odpornost, v dvanajstih tednih pa še zaprositi za pomoč iz evropskega solidarnostnega sklada.

Pa jim bo to uspelo na vladi?

Iz solidarnostnega sklada je Sloveniji letos na voljo 100 milijonov evrov, za naslednje leto pa do 300 milijonov evrov. Slovenija bo morala najprej narediti oceno škode in v dvanajstih (12) tednih poslati prošnjo za pomoč. Predsednica Evropske komisije Von der Leyen (je ob ogledu stanja v Slovenij p. p.) dala zelo optimistično in odgovorno napoved. Številke so višje, a so roki zelo kratki,” je ocenila Fajon in dodala, da bo šele po sanaciji mogoče analizirati škodo. “Delati bomo morali zelo trdo, da sestavimo te analize.”

Na vladi so ustanovili t.i. delovno skupino, ki bo naj bi pomagala pri zbiranju sredstev, a od njih še vedno nič ni. Medtem pa Sloveniji že grozijo nove poplave in žrtve prejšnjih poplav pa že tožijo, da ni niti gradbenih strojev, da bi se znebili naplavljenega materiala iz zadnje poplave.

Očitno je, da ko gre evropska neposredna pomoč iz države, tehnične ekipe in stroji, da država pač ne zmore organizirati učinkovite sanacije.

Še to! Večino dela in sanacije škode zadnje poplave, so itak opravili lokalci, njihovi prijatelji in sorodniki. Uporabili so svoje stroje in svoj denar! Večjo gradbeno mehanizacijo pa bi morala priskrbeti vlada! Očitno ji tudi to ne gre od rok, kot marsikaj drugega v zadnjem letu!

Morda bi bilo bolje, če bi se vlada manj ukvarjala s prisilnim obdavčevanjem slovenskega delavstva in delovnimi sobotami, kar jim očitno ni težko, in se naučila pridobivati evropska sredstva. Za neuspešnost katerega so že dobili ukor od EU pred par meseci!

Real-socialistični prijemi so se izkazali za priljubljen način reševanja težav te vlade. A ti ne rešijo nič!

To utopijo smo imeli že v polpretekli zgodovini, in ni nam jasno zakaj menijo, da se bodo ti prijemi obnesli sedaj?!

Razen, če v vladi Goloba nič drugega ne poznajo. Kar je čisto mogoče, ker jim kronično primanjkuje strokovnjakov iz različnih področij.

In slednje se vedno bolj kaže kot žalostno dejstvo na vseh področjih vladnih nalog!/M. Lavrečič/ Foto: arhiv #LJnovice/