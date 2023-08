V EU morajo Facebook, X, TikTok, Amazon in Google upoštevati nova pravila

Evropa, 28. avgust 2023 – V Evropski uniji morajo velike spletne platforme, kot so Facebook, X, TikTok, Amazon in Google, od odselej upoštevati strožja pravila, ki uporabnikom nudijo večjo zaščito, pa tudi večji nadzor na vsebino.

Evropska komisija je pred štirimi meseci v skladu z evropskim aktom o digitalnih storitvah (DSA), ki je sicer začel veljati novembra lani, objavila seznam 19 spletnih ponudnikov, ki imajo v EU več kot 45 milijonov uporabnikov. Med njimi so Twitter, ki se po novem imenuje X, Facebook, Amazon Store, Instagram, TikTok, Youtube in Booking, pa tudi spletna iskalnika Google in Bing.

Namen novih pravil je med drugim opolnomočiti uporabnike na spletu in jih zaščititi. Ponudniki jih morajo po novem podrobneje seznaniti z razlogi za umik ali drug poseg v vsebino, uporabniki pa se lahko pritožijo na moderiranje, pri čemer so jim na voljo različni načini.

Poleg tega so upravičeni do jasnih informacij, zakaj se jim priporoča določene vsebine in oglase, izključijo lahko priporočanje na osnovi njihovega uporabniškega profila.

Platforme morajo obenem označevati vse oglase in objavljati informacije o naročnikih. Oglasov od danes dalje ni dovoljeno prikazovati na podlagi občutljivih podatkov uporabnika.

Akt o digitalnih storitvah uvaja postopke za enostavno prijavljanje in učinkovito odstranjevanje nezakonitih vsebin. Zelo velike spletne platforme in iskalniki morajo obvestila vestno obravnavati in nedvomno nezakonite vsebine nemudoma odstraniti.

V Meti so pojasnili, da bodo imeli uporabniki Facebooka in Instagrama v Evropi po novem možnost spremljati različne tipe vsebin, ne da bi jim bile ponujene po določenih algoritmih. Tako bodo lahko, če bodo želeli, spremljali le objave ljudi, ki jim sledijo, po kronološkem vrstnem redu, ne pa tudi drugih, ki jim jih zdaj izbirajo omrežja. Podobne spremembe je napovedal TikTok. Ameriški tehnološki velikan Google pa se je zavezal, da bo v EU zagotovil večjo preglednost glede moderiranja vsebin v okviru svojih storitev.

Na Evropski komisiji zagotavljajo, da bodo pozorno spremljali upoštevanje zakonodaje. S tem se bo ukvarjalo skupaj ukvarjalo okoli 150 uslužbencev komisije oz. pristojnih organov EU.

Določena pravila iz DSA bodo veljala tudi za manjše platforme, pri čemer pa bodo za nadzor nad njihovim upoštevanjem pristojne nacionalne oblasti. Te morajo zato do februarja 2024, ko bo se bo DSA začel izvajati v celoti, sprejeti nacionalno zakonodajo.

Osnutek slovenske zakonodaje je še v javni obravnavi, pripombe je mogoče oddati do 18. septembra./Viri: Evropska komisija, ministrstvo za digitalno preobrazbo, STA