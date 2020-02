Tri novosti za dobro branje….

V zbirki Moderni klasiki, ki jih je izdala Cankarjeva založba so nedavno izšle tri nove knjige, in sicer:

Roman Evelyn Waugh: EKSKLUZIVA – Ko revnega mladega podeželana uredniki zamenjajo za razvpitega pisca in ga pošljejo kot dopisnika v fiktivno afriško državo, iz katere naj bi poročal o »obetavni vojnici«, se tam zaplete v verigo bizarnih dogodivščin. Izjemna satira, ki si je z neprizanesljivim humorjem navdušila širok krog bralcev.

Leta 1938 objavljeni roman (v izvirniku naslovljen Scoop) je satira o novinarstvu. Waugh je roman pisal deloma iz osebnih izkušenj, ki jih je popisal v knjigi Waugh in Abyssinia (1936), na resničnih osebah pa so zasnovani tudi lik časopisnega magnata in vrsta drugih oseb, v katerih danes zlahka prepoznavamo naše sodobnike. Waugh, mojster satire, upodablja dogajanje z neprizanesljivim humorjem, kar je romanu prineslo širok bralni odziv in ga uvrstilo na številne lestvice najboljših knjig našega časa.

Evelyn Waugh (1903–1966) velja za enega osrednjih angleških avtorjev 20. stoletja. V slovenščino sta prevedena romana Vnovič v Bridesheadu in Prgišče prahu.

Prevod in spremno besedilo je pripravila Dušanka Zabukovec. Izdala Cankarjeva založba, urednik Andrej Blatnik, 240 strani, cena: 29,99 EUR.

Roman Emmanuel Dongala: PUŠKA V ROKI, PESEM V ŽEPU – Majela dja Majela med čakanjem na usmrtitev razmišlja o življenju. Kako se je lahko razgledani revolucionar in aktivist izrodil v slabega oblastnika, skorajda tirana? Puška v roki, pesem v žepu je roman, ki skuša ujeti kolektivno izkušnjo (neo)kolonializma in apartheida, posledici evropskega rasizma.

Majela dja Majela med čakanjem na usmrtitev v spominu znova prehodi svojo življenjsko pot. Ta ga je vodila z univerze med partizane, v oborožen protikolonialni boj, pa v izgnanstvo, od koder se je vrnil v rojstno vas, dokler ni nazadnje po volji ljudstva postal predsednik in se prelevil v avtokrata. Na kateri točki te poti je izbral napačno smer? Kako se je lahko idealistični, razgledani revolucionar in aktivist, pripravljen dati življenje za boljši svet, izrodil v slabega oblastnika, skorajda tirana?

Puška v roki, pesem v žepu je nekakšna enciklopedija diskurzov v Afriki in o Afriki; je esejistični, pikareskni, tudi vojni ali celo politični roman, ki skuša ujeti kolektivno izkušnjo (neo)kolonializma in apartheida, posledici evropskega rasizma. Bralcu jemlje sapo z drznimi opisi gverilskega boja ter z neusmiljeno, satirično, a hkrati razumevajočo analizo mehanizmov politične moči.

Emmanuel Boundzéki Dongala (1941) je eden najvidnejših kongovških pisateljev, predavatelj frankofonskih književnosti in kemije. V svoji prozi se posveča vprašanjem družbene in politične modernosti, zgodovinskih procesov v Afriki v 20. Stoletju ter razmerju med afriškimi in afroameriško kulturo. Zanjo je prejel številne nagrade, za roman Puška v roki, pesem v žepu ugledno nagrado Ladislasa Dormandija.

Prevod in spremno besedilo je pripravila Katja Zakrajšek. Izdala Cankarjeva založba, urednik Aljoša Harlamov, 240 strani, cena: 29,99 EUR.

In roman Ilias Venezis: ŠTEVILKA 31328 – Številka 31328 je avtobiografski roman Iliasa Venezisa, ki literarno popisuje avtorjevo travmatično izkušnjo prisilnega pohoda in bivanja v turškem delovnem taborišču po porazu Grčije v grško-turški vojni (1919–1922). Za komaj osemnajstletnega Iliasa to pomeni štirinajst mesecev pekla.

Najprej jih sestradane, žejne, bolne in kmalu povsem izčrpane ženejo v notranjost Anatolije. Na tej poti so na milost in nemilost prepuščeni pripeki ter maščevalni okrutnosti vojakov in lokalnega prebivalstva, tako da za sabo nenehno puščajo davek smrti. Nato pa jih v delovnem taborišču »posojajo« za suženjsko delo okoliškim kmetom, njihovo razosebljenje pa gre tako daleč, da se ujetniki razveselijo celo tega, da postanejo (vsaj) številke … Pretresljiva pripoved, ki ne skuša estetizirati trpljenja, a vendar sredi trpljenja odpre prostor tudi za subjektivno, poetično in ironično.

Iliasa Venezisa (1904–1973), s pravim imenom Ilias Melos, uvrščamo med najpomembnejše grške pisatelje t. i. generacije tridesetih. Poleg romanov in drame je napisal še vrsto zbirk kratkih zgodb, potopisov ter tri zgodovinska dela; izredno priljubljen pa je bil tudi med bralci. Po romanu Številka 31328 je Nikos Koundouros leta 1978 posnel film 1922.

Prevod in spremno besedilo je pripravila Lara Unuk. Izdala Cankarjeva založba, urednik Aljoša Harlamov, 224 strani, cena: 29,99 EUR./Priredila: Alenka. T. Seme