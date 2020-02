EU Kids Online 2020: Evropski otroci na splet povezani “kadarkoli” in “kjerkoli”

Nova evropska študija o otrocih in njihovi uporabi interneta v 19 državah kaže, da večina otrok v 19 državah, kjer je potekalo zbiranje podatkov, kaže, da pametni telefon otroci uporabljajo “dnevno” ali “skoraj ves čas”. Ta podatek kaže na znaten porast deleža otrok, ki uporabljajo pametne telefone, kot tudi na povečano uporabo interneta med otroci v primerjavi z EU Kids Online študijo iz leta 2010.

Študija tudi kaže, da se je čas, ki ga otroci vsakodnevno preživijo na spletu podvojil v številnih državah, kljub temu pa mnogi še vedno ne prejmejo ustreznih usmeritev za varno rabo interneta, pa naj bo to s strani staršev, učiteljev ali prijateljev.

V primerih, ko otroci doživijo negativne izkušnje na spletu, se večina po pomoč obrne k staršem ali prijateljem, redkeje pa učiteljem, ali strokovnim službam in organizacijam, ki so temu namenjene Poročilo »EU Kids Online 2020: Rezultati anket v 19 državah«, objavljeno na Dan varne rabe interneta 2020, kaže tudi, da se čas, ki ga otroci dnevno preživijo na spletu, razteza med dvema urama (v Švici) ter tremi urami in pol (na Norveškem). Novo poročilo prikazuje širšo sliko o tveganjih in priložnostih na spletu, s katerimi se srečujejo otroci po vsej Evropi. Med leti 2017 in 2019 so EU Kids Online raziskovalne skupine, ki so uspele pridobiti nacionalna financiranja za raziskavo, izvedle nacionalne ankete v 19 od 33 vključenih držav. Skupno je bilo anketiranih 25,101 otrok, starih med 9 in 16 let.

Nekatera tveganja lahko dojamemo kot negativna in tudi kot pozitivna

V raziskavi so proučevali spletno ustrahovanje, spremljanje škodljivih vsebin na spletu, zlorabo osebnih podatkov, prekomerno rabo interneta, “sexting” in srečevanje s tujci. Podobno, kot je bilo ugotovljeno že v domači raziskavi Mladi na netu (2010), raziskovalci ponovno ugotavljajo, da spletnih tveganj ne moremo označit enoznačno kot negativna ali pozitivna. Aktivnost na spletu ima lahko pozitivne posledice za enega otroka in negativne posledice za drugega. Eden takšnih primerov je na primer srečevanje s tujci z interneta. Med 5% (v Franciji) in 25% (v Srbiji) otrok se je po podatkih nove raziskave že srečalo z nekom, ki so ga poznali le prek spleta. Za večino otrok je bilo takšno srečanje pozitivno in vznemirljivo. Med 52% (na Slovaškem) in 86% (v Romuniji) otrok, ki so se srečali z nekom, ki so ga spoznali na internetu, je dejalo, da so bili po srečanju veseli. Vendar pa takšna izkušnja pri majhnem odstotku otrok povzroči stisko in potencialno škodo. V večini držav, vključenih v raziskavo, je bilo manj kot 5% otrok, ki so se srečali s tujcem iz spleta, zmerno ali zelo razburjenih.

Pomankanje pomoči s strani učiteljev in strokovnjakov

Med 7% (Slovaška) in 45% (Malta) otrok poroča, da jih je v zadnjem letu na spletu nekaj vznemirilo ali zmotilo. Od teh jih večina poroča, da se je to zgodilo le občasno, le nekajkrat na leto. Na vprašanje, kako so se soočili z negativno izkušnjo, so najpogosteje odgovorili, da so zanjo povedali staršem, prijateljem, ali pa obojim. Redko pa so otroci poročali, da so o tem govorili z učiteljem ali svetovalnim delavcem. Še vedno obstaja velik delež otrok, ki poročajo, da nasveta o varni rabi internet niso prejeli nikoli ali zelo redko, pa naj bo to s strani staršev, prijateljev ali pa učiteljev.

“V Sloveniji žal celotne študije nismo izvedli, saj nismo uspeli pridobiti ustreznega financiranja. Je pa bila leta 2017 izvedena pilotna študija, ki je vključevala 241 otrok med 9 in 15 leti. Rezultati mestoma so zelo podobni, na primer srečanja v živo z neznancem se je udeležilo 22% otrok v pilotni študiji, od tega jih je bilo sedem odstotkov malo prestrašenih. Takšnih otrok, ki jih je v zadnjem letu na spletu nekaj vznemirilo ali zmotilo, je bilo v naši pilotni študiji slaba četrtina. Tudi v našem primeru so otroci poročali, da so o neprijetni izkušnji najpogosteje govorili s starši, le malo pa se po pomoč obrne k učiteljem ali svetovalnim delavcem. Žrtev spletnega ustrahovanja vsaj enkrat mesečno je bilo med otroci v pilotni študiji bistveno več, kot kažejo rezultati pričujočega poročila za ostale evropske države. Prav tako je bilo v našem primeru več otrok, ki so že videli podobe s spolno vsebino (56% vseh anketiranih) ter takih, ki so bili izpostavljeni škodljivim vsebinam na spletu. Vendar pa bi bilo za kakršnokoli posploševanje teh rezultatov na vse slovenske otroke in dosledno primerjavo z rezultati ostalih evropskih držav, potrebno čimprej izvesti obsežno študijo na ustrezen način.« pojasnjuje dr. Bojana Lobe iz Centra za metodologijo in informatiko, FDV, koordinatorica EU Kids Online projekta v Sloveniji.

Več informacij – Poročilo »EU Kids Online 2020: Rezultati anket v 19 državah« ponuja vpogled v aktualne in sveže podatke o rabi interneta med otroci in mladimi, hkrati pa poglobi razumevanje o življenju otrok na spletu v današnjem času ter kako se to razlikuje po različnih državah v Evropi.

Polno poročilo je na voljo na tej povezavi – http://www.lse.ac.uk/media-and-communications/research/research-projects/eu-kids-online/eu-kids-online-2020

Informacije o projektu in raziskavi – EU Kids Online je mednarodna raziskovalna mreža, katere cilj je izboljšati znanje o izkušnjah otrok, povezanih s priložnostmi, tveganji in varnostjo na spletu. EU Kids Online je zasnovan kot poglaviten vir kakovostnih, neodvisnih in celovitih informacij, na katerih temelji boljši in varnejši internet za otroke v Evropi. Mreža, ki deluje v več kot 30 državah, združuje raziskovalce različnih znanstvenih disciplin in z različnimi metodološkimi pristopi. Deluje od leta 2006 in v tem času so raziskovalci vzpostavili konstruktivne odnose z vrsto deležnikov (vlade, mediji, podjetja, izobraževalne ustanove, oblikovalci politik) tako na nacionalni kot mednarodni ravni.