Samsung predstavil Galaxy S20

Samsung Electronics je 11. februarja v San Franciscu predstavil težko pričakovano serijo Galaxy S20. Poleg vrhunske kamere, Samsung Galaxy S20 omogoča še več zabave – v vsakem trenutku dneva lahko uživate v izbrani glasbi, gledate videoposnetke ali igrate priljubljene igre, ne glede na to, kje ste.

»Vstopamo v novo desetletje, v katerem bodo 5G tehnologije popolnoma spremenile način komuniciranja in doživljanja sveta okoli nas,« je ob predstavitvi dejal TM Roh, predsednik in vodja razvojnega oddelka raziskave za IT in mobilne komunikacije pri Samsung Electronics. In dodal: »Samsung z vsemi tremi modeli Galaxy S20 pametnih telefonov, ki vključujejo 5G povezljivost, nudi naprave naslednje generacije, ki bodo spremenile življenje uporabnikov. Z neverjetno kamero, ki vključuje umetno inteligenco, bodo uporabniki s svojimi najbližjimi lažje delili vse svoje najpomembnejše trenutke.«

Oblikujemo prihodnost komuniciranja – S 5G povezljivostjo se začenja novo desetletje mobilnih generacij. Vsi pametni telefoni serije Galaxy S20 – Galaxy S20, Galaxy S20+ in Galaxy S20 Ultra – vključujejo najnaprednejše 5G tehnologije 1 in nudijo novo generacijo povezljivosti. Pametni telefoni serije S20 so prve naprave, ki omogočajo mobilne izkušnje, ki izkoriščajo sub-6 in mmWave 2 .

Nov način zajemanja vsebin – Pogosteje kot kadarkoli prej zajemamo trenutke življenja in pripovedujemo svoje zgodbe s pametnim telefonom. Zaradi tega je eden najpomembnejših kriterijev pri izbiri pametnega telefona prav kamera. Galaxy S20 pametni telefoni, ki so zasnovani za sodoben način življenja, vključujejo popolnoma nov sistem kamer, ki ga pogajanja umetna inteligenca in ima največji slikovni senzor doslej, ter tako v vsakem posnetku in trenutku zajamejo le najboljše.

Osupljiva jasnost vsake podrobnosti: Z večjim slikovnim senzorjem, ki je na voljo pri seriji Galaxy S20 pametnih telefonov, se ločljivost kamere bistveno poveča za natančnejše posnetke, ki jih je mogoče dodatno urejati, obrezati in povečati. Galaxy S20 in S20+ imata kamero s 64 milijoni svetlobnih pik. Galaxy S20 Ultra nudi kamero z 108 milijoni svetlobnih pik. Večji senzor zajame več svetlobe, tako je kakovost posnetka odlična tudi pri šibkejši svetlobi. Galaxy S20 Ultra zahvaljujoč tehnologij nona-binninga, ki na ravni senzorja združi devet svetlobnih pik v eno, vključuje še možnost dinamičnega preklopa med ločljivostma med 108 in 12 milijoni svetlobnih pik.

Neprimerljiva zmogljivost povečave: S tehnologijo vesoljne povečave, ki uporablja kombinacijo hibridne optične povezave in povečave s super ločljivostjo, ki vključuje tudi povečavo z umetno inteligenco, lahko izbrani motiv povečate do 30-krat. Revolucionarne leče pri Galaxy S20 Ultra pametnem telefonu uporabljajo umetno inteligenco za obdelavo posnetkov in zmanjšanje izgube kakovosti pri visokih stopnjah povečave ter uporabnikom omogočajo do 100-kratno povečavo.

En zajem, več možnosti: Galaxy S20 uporabniku omogoča, da uživa v trenutku, medtem ko zajema trenutek. Galaxy S20 lahko z uporabo vseh objektivov istočasno in hkrati posname zbirko fotografij in videoposnetkov ter z umetno inteligenco priporoči najboljše.

Profesionalne zmogljivosti snemanja videoposnetkov: Galaxy S20 nudi 8K video snemanje, tako lahko uporabniki zajamejo vse podrobnosti in osupljive barve. Videoposnetek lahko ustavite in na podlagi posnetka ustvarite visoko resolucijsko fotografijo ali ga enostavno predvajate na Samsung QLED 8K TV 3 . Vaši videoposnetki bodo še bolj jasni in še bolj tekoči s funkcijo Super stabilnost 2.0, ki zmanjša tresenje.

Galaxy S20 vključuje vrhunske tehnologije, ki jih Galaxy uporabniki želijo in pričakujejo. Galaxy S20 je najvarnejša Samsung naprava doslej, zaščitena s Knox varnostno platformo, ki varuje tako programsko kot tudi strojno opremo. Galaxy S20 ima tudi nov, varen procesor, ki ščiti pred napadi na strojno opremo.



















Galaxy S20 pametni telefon, ki vključuje veliko inteligentno baterijo, nudi 25 W hitro polnjenje, medtem ko Galaxy S20 Ultra omogoča 45 W super hitro polnjenje 7 . Celotna Galaxy S20 serija nudi tudi veliko prostora za shranjevanje (128 GB pri Galaxy S20; 128 GB, 256 GB in 512 GB pri Galaxy S20 + in Galaxy S20 Ultra). Ima najpreprostejši in najbolj intuitiven Samsung vmesnik doslej: One UI 2. Z Galaxy S20 in dostopom do SmartThings platforme imate nadzor nad več kot 5000 različnih Samsung in partnerskih naprav. S Samsung Health dosezite cilje na področju zdravja, medtem ko boste s Samsung Pay uživali prednosti hitrih in varnih možnosti plačevanja.

Dostopnost – Galaxy S20 in Galaxy S20+ bosta na voljo od 13. marca naprej, in sicer v številnih elegantnih barvah.

Predprodaja se začela 11. februarja. Galaxy S20 bo na voljo od 909 evrov, Galaxy S20+ od 1.009 evrov in Galaxy S20 Ultra od 1.369 evrov naprej./LN/Foto: press Samsung