Slovenski vrhunski gorski tekač Luka Kovačič v eno tekaško avanturo povezal pet najvišjih slovenskih vrhov

Luka Kovačič, vrhunski gorski tekač, tudi trikratni zmagovalec teka na planiško letalnico, Red Bull 400, je konec avgusta v eno tekaško avanturo povezal pet najvišjih slovenskih vrhov. Za pot, na kateri je v višino nabral 6.600 metrov, v dolžino pa 55 kilometrov, je želel porabiti manj kot 24 ur, na koncu pa jih je rabil le slabih 14! Celoten podvig so spremljale tudi kamere.



Le dober teden po vrhunskem dosežku je Luka z rekordom zmagal tudi na tekmovanju Red Bull Goni Pony, kjer je, z malim kolesom brez prestav, iz Kranjske Gore na Vršič pribrzel v času 39 minut in 39 sekund. Pretekli vikend je zmagal še na vertikalnem kilometru v Dolomitih, kjer so gorski tekači v vsega dveh kilometrih teka, v višino nabrali 1000 metrov. Med tem, ko je on nabiral nove zmage, pa je snemalna ekipa uredila posnetke s petih slovenskih vrhov. Rezultat je kratek dokumentarni film, v katerem lahko Lukata spremljamo od doline Vrat do Mangartskega sedla. 14 ur so strnili v 15 minut gorniške in tekaške akcije, prelepe narave in nekaj zabavnih vložkov, ki jih seveda ni manjkalo.



Kombinacija poti iz Vrat, preko Visokega Rokava (2.646), Škrlatice (2.740), nazaj v Vrata, pa na Triglav (2.864), preko Zadnjice na Jalovec (2.645), čez Kotovo sedlo na Mangart (2.679) in do Mangartskega sedla, bi glede na splošno predvidene čase, planincu vzela okoli 43 ur. Pri tem je vzpon na Visoki Rokav delno potekal po brezpotju, kar zahteva tudi alpinistične spretnosti.



Luka je za cel podvig potreboval 13 ur in 56 minut!



»Zdaj je vse za mano. Dolgo sem sanjal o tem, kako bi te hribe povezal v en dan. Razmišljal sem o tem ali je to mogoče, bo 24 ur dovolj in zdaj mi je uspelo v slabih štirinajstih urah. Noro! Gotovo je to en mojih najljubših projektov do sedaj,« je povedal na koncu.



Poleg petih vrhov sta tek zaznamovali tudi dve globoki dolini, Vrata in Trenta, povezal pa je tudi Gorenjsko in Primorsko. Prvi 2 uri in 40 minut je tekel v popolni temi, z naglavno lučko. Vso pot je imel ob sebi spremljevalce, ki so se menjali na posameznih etapah in skrbeli za motivacijo in tudi varnost, ko je bilo to potrebno. V prvem delu je bil to alpinist Nejc Marčič, v drugem gorski tekač Matjaž Mikloša in vsestranska športnica in Lukatova punca Urška Ahac, v tretjem pa še gorski tekač Nejc Kuhar. Slednji je tudi malo kriv, da Luka danes teče po gorah, saj ga je ravno on vpeljal v ta šport./LN/Red Bull