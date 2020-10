V Sloveniji 175 na novo okuženih, na Hrvaškem 234 in v Avstriji 873

Ljubljana, 1. oktober – Včeraj, 30. septembra je bilo v Sloveniji ob 2899 testiranjih, potrjenih rekordnih 175 okuženih oseb z koronavirusom. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 86 bolnikov s covidom-19 od teh se jih je v enotah intenzivne terapije zdravi15. Zaradi nove koronavirusne bolezni sta umrli dve osebi, doslej 152. Skupno število potrjenih primerov je naraslo na 5.865.

Skupno pa je bilo doslej opravljenih 228.397 testov. Glede na opravljene teste (2899) in število okužb (175) to pomeni 6,00 odstotka okuženih.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 30. 9. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 2899

– Št. pozitivnih: 175

– Št. hospitaliziranih: 86

– Št. oseb na intenzivni negi: 15

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 15

– Število umrlih:2/152

Največ okužb je bilo v sredo potrjenih med ljudmi, starimi od 35 do 44 let, pri katerih so epidemiologi našteli 41 primerov, z 39 potrjenimi primeri pa sledi starostna kategorija od 45 do 55 let. V starostni skupini od 25 do 34 let je bilo v sredo potrjenih 29 okužb, 21 pozitivnih primerov pa je bilo pri tistih med 55. in 64. letom starosti./Vir: covid-sledilnik

POMOMBNO! Maske so v zaprtih javnih prostorih obvezne ne glede na to, ali lahko vzdržujemo medosebno razdaljo dveh metrov. Na prostem je uporaba mask oziroma drugih oblik zaščite obvezna, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj dveh metrov.

Pomembno vedeti! Po zakonu o nalezljivih boleznih kršitelja kaznujejo z globo v višini od 400 do 4000 evrov.

Velja vedeti! – Na slovenskih mejah velja spremenjena ureditev: brez karantene lahko vstopijo vsi, ki prihajajo iz obmejnih hrvaških županij. Na rdečem seznamu, za katerega je predvidena obvezna karantena ali dokaz o neokuženosti, so po novem deli Avstrije in Madžarske ‒ vključno z Dunajem in Budimpešto.

Pri južnih in severnih sosedih

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 234 na novo okuženih aktivno okuženih pa imajo 1325. 297 pacientov se zdravi, od toga jih 26 potrebuje intenzivno nego.

Do danes je na Hrvaškem umrlo 297 oseb. Na Hrvaškem naj bi v zadnjih 24 urah opravili kar 5322 testov, doslej skupaj v 312 406.

Glede na opravljene teste (5322) in število okužb (234) to pomeni 4,39 odstotka okuženih.

Avstrija: Testiranje v Avstriji pa je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih 873 oseb. Trenutno okuženih imajo skupaj 8408 oseb. Skupno okuženih oseb imajo v Avstriji 45.793. 406 pacientov se zdravi, od toga jih 90 potrebuje intenzivno nego.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu – https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN