Velika nagrada SKS – knjiga leta 2020 je Plan B. avtorja Boštjana Videmška

Ljubljana, 27. novembra 2020 – Kljub temu, da spletni knjižni sejem 2020 še poteka, je znano glasovanje obiskovalcev največjega spletnega knjižnega sejma pri nas, v katerem so lahko sodelovali prav vsi obiskovalci. Do včeraj, 26. novembra, ob 24. uri pa je bilo glasovanje, se razume elektronsko, zaključeno in po preštetih glasovih pa se ve, kdo je nosilec laskavega naslova knjiga leta 2020 – velike nagrade SKS



To je Boštjan Videmšek: Plan B. Fotografije Matjaž Krivic. Založba UMco, ki je od

skupnega števila oddanih glasov, te je bilo 3017, za knjigo Plan B prejel 913 glasov.





Vsi omenjeni glasovi nominirankam so bili razporejeni takole:

Boštjan Videmšek: Plan B; UMco (humanistika, publicistika) – 913 glasov

Petra Pogorevc: Rac; Beletrina (literarno delo) – 692 glasov

Miha Kovač: Berem, da se poberem; Mladinska knjiga (priročnik) – 583 glasov

Zoran in Ivan Smiljanić: Črni plamen; ZRC SAZU in Zadruga Primorski dnevnik (strip) – 462 glasov

Jože Pirjevec: Partizani; Cankarjeva založba (humanistika, strokovna monografija) – 367 glasov



Podeljeno pa je bilo tudi posebno priznanje na področju e-založništva

Veliko nagrado SKS sprejema dvojnost knjižne forme. Naziv knjiga leta 2020 se podeljuje izbrani tiskani knjigi in v obliki posebnega priznanja za dosežke na področju elektronskega založništva in/ali popularizacije knjige.

Prejemnik posebnega priznanja za e-založništvo je Gigafida 2.0, korpus pisne standardne slovenščine, ki ga upravlja Center za jezikovne vire in tehnologije.

Knjiga leta 2020 – Velika nagrada Slovenskega knjižnega sejma – Boštjan Videmšek: Plan B. Fotografije Matjaž Krivic. Založba UMco (kategorija humanistika, publicistika)

Ali je človeštvo politično, gospodarsko, psihološko in moralno sploh sposobno vsaj upočasniti neustavljivo? Glede podnebne krize je tako, da je najslabše in najbolj strahopetno kar dvigniti roke. Najlažje je biti pesimist. Knjiga novinarja Plan B Boštjana Videmška, ki jo je ustvaril skupaj s fotografom Matjažem Krivicem, priča o tem, da se lahko marsikaj spremeni na bolje, če se ljudje tako odločijo. S Krivicem sta prepotovala svet ter našla ljudi in skupnosti, ki verjamejo v prihodnost in naravo ter s svojimi dejanji dokazujejo, da nič ni tako fatalistično in da je zadnji čas, da stopimo v akcijo. To je zbirka zgodb o nenavadnih in trmastih vizionarjih, ki se vsak po svoje spopadajo s podnebno krizo in ki ji znajo pogledati naravnost v oči. Ko spreminjajo življenje mest, otokov in držav, ne varujejo le podnebja, ampak življenje ljudi v teh krajih spreminjajo na bolje. Ko začnejo ljudje razmišljati in delovati v korist narave in zelene prihodnosti, se hkrati zgodi nekakšen sociološki fenomen: ne pozdravi se le narava, ampak bolj človeški in solidarni postanejo tudi medsebojni odnosi. Znova se kot v kakšnem romanu Čehova vzpostavi pojem – dober človek. Zato je to pomembna knjiga, odličen političen program za prihodnost./Objavo pripravila Alenka T. Seme/Foto pess SKS