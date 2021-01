V Sloveniji včeraj opravili 4813 PCR-testov, o tega je bilo okuženih 1166, umrlo je 27 oseb

Ljubljana, 21. januar 2020 – Včeraj, 20. januarja je bilo opravljenih 4813 PCR-testov– okuženih pa je bilo 1166 osebi (delež pozitivnih izvidov testov je rekordnih 24,2–odstotkov). Opravljenih je bilo tudi 6786 hitrih testov, pri čemer je bilo ugotovljenih pri teh testih 279 okužena testiranca (1,1 %).

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 1159. Na oddelkih intenzivne nege se je včeraj zdravilo 183 oseb. Doslej je s covidom-19 po podatkih covid-sledilnika umrlo 3284 ljudi, včeraj 27.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 20. 1. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 4813 PCR/6786 hitri testi

– Št. pozitivnih: 1166 (24,1 %)/279 (4,1)

– Št. hospitaliziranih: 1187(-28)

– Št. oseb na intenzivni negi: 183 (+2)

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 95

– Št. umrlih: 28 (+1)

V državi je trenutno 19.636 aktivnih primerov okužbe, kažejo podatki covid-sledilnika.

Pomembno! V devetih od dvanajstih slovenskih statističnih regij bodo v torek vnovič v šolo šli učenci prvega triletja in otroci v vrtce. “Pouk poteka v homogenih skupinah, skupine se ne mešajo. Učenci ne zapuščajo svojih učilnic, tam malicajo,” pravi ministrica Simona Kustec.

Šole in vrtci se odpirajo v osrednjeslovenski, gorenjski, primorsko-notranjski, obalno-kraški, koroški, podravski, pomurski, savinjski in zasavski regiji. Ob tem bo v regijah z boljšo epidemiološko sliko omogočena tudi izvedba nujnih laboratorijskih vaj na višješolskih in visokošolskih zavodih. Pouk na daljavo bo za vse učence in dijake v prihodnjem tednu še naprej potekal v jugovzhodni, posavski in goriški regiji, kjer ostajajo zaprti tudi vrtci.

Po navodilu in tudi sklepu ministrstva za zdravje, je testiranje za tiste zaposlene, ki bodo fizično opravljali svoje delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih, obvezno.

CEPIVO IN CEPLJENJE – Doslej je bilo cepljenih 41439. https://www.gov.si/…/koronavi…/cepljenje-proti-covid-19/

NIJZ – Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00. V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

In še podatki, ki jih lahko spremljate s pomočjo COVID SLEDILNIKA – AKTIVNA POVEZAVA.

STANJE PRI JUŽNIH IN SEVERNIH SOSEDIH

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 776 na novo okuženih skupaj 3.506. V bolnišnicah se na Hrvaškem zdravi 1.562 ljudi, od tega jih je v intenzivni negi 136. Do danes je na Hrvaškem umrlo 4738 osebe, samo včeraj 27.

Avstrija: Od četrtka do petka je v Avstriji ugotovili 1702 novih okužb. Za covid-19 pa je pri naših severnih sosedih doslej skupaj umrlo 7.212 oseb, včeraj 51.

Od 25. januarja je v trgovinah in javnem prevozu potrebno uporabljate le maske ​​FFP2. Te so na voljo v verigi supermarketov Hofer za 59 centov.

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu – https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN