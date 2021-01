V Sloveniji včeraj opravili 4405 PCR-testov, o tega je bilo okuženih 1167, umrlo je 20 oseb

Ljubljana, 23. januar 2020 – Včeraj, 22. januarja je bilo opravljenih 4405 PCR-testov– okuženih pa je bilo 1167 osebi (delež pozitivnih izvidov testov je rekordnih 26,5–odstotkov). Opravljenih je bilo tudi 6277 hitrih testov, pri čemer je bilo ugotovljenih pri teh testih 339 okužena testiranca (4,5 %).

Povprečje zadnjih sedem dni pri številu novih primerov okužb je v petek znašalo 1237,6.

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 1129. Na oddelkih intenzivne nege se je včeraj zdravilo 192 oseb. Doslej je s covidom-19 po podatkih covid-sledilnika umrlo 3329 ljudi, včeraj 20.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 22. 1. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 4872 PCR/6277 hitri testi

– Št. pozitivnih: 1167 (26,5 %)/339 (4,5%)

– Št. hospitaliziranih: 1129 (-11)

– Št. oseb na intenzivni negi: 192 (+7)

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 97

– Št. umrlih: 20 (-5)

V državi je trenutno 18.667 aktivnih primerov okužbe, kažejo podatki covid-sledilnika.

Pomembno! V devetih statističnih regijah z boljšo epidemiološko sliko so se danes znova odprla smučišča. Pogoj za smuko je negativen izvid testa na koronavirus, nekatera večja smučišča pa sama zagotavljajo brezplačna testiranja.

Vrata lahko znova odprejo tudi knjižnice, muzeji in galerije, ki so jih nazadnje zaprli 9. januarja. Splošne knjižnice bodo vrata večinoma odprle že danes in prešle na pultno izposojo, prav tako nekateri muzeji in galerije, ponekod pa jih nameravajo odpreti na začetku prihodnjega tedna.

CEPIVO IN CEPLJENJE – Doslej je bilo cepljenih 41439. https://www.gov.si/…/koronavi…/cepljenje-proti-covid-19/

NIJZ – Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00. V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

In še podatki, ki jih lahko spremljate s pomočjo COVID SLEDILNIKA – AKTIVNA POVEZAVA.

STANJE PRI JUŽNIH IN SEVERNIH SOSEDIH

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 776 na novo okuženih skupaj 3.506. V bolnišnicah se na Hrvaškem zdravi 1.562 ljudi, od tega jih je v intenzivni negi 136. Do danes je na Hrvaškem umrlo 4738 osebe, samo včeraj 27.

Avstrija: Od četrtka do petka je v Avstriji ugotovili 1626 novih okužb. Trenutno se v bolnišnicah zaradi virusa zdravi 1.848 ljudi, 323 pa jih je na oddelkih za intenzivno nego. Za covid-19 pa je pri naših severnih sosedih doslej skupaj umrlo 7.389 oseb.

Od ponedeljka 25. januarja je v trgovinah in javnem prevozu v Avstriji potrebno uporabljate le maske ​​FFP2.

In še podatek vreden omembe! Potem ko so velike verige z živili Hofer, Spar in Rewe (Billa, Merkur, Penny) od ponedeljka (25. januarja) že prodajali maske FFP2, po ceni 59 centov, sta Rewe Group in Spar sporočila, da bosta od ponedeljka maske svojim strankam zagotavljali brezplačno.

7–dnevna incidenca na 100 tisoč prebivalcev po nekaterih državah

Portugalska 730.6

Izrael 644.47

Andora 634.18

Španija 505.25

Češka Republika 499.87

SLOVENIJA 441.19

Črna Gora 436.1

Velika Britanija 434.32

ZDA 410.8

Irska 408.68

Panama 356.2

Monako 341.45

Litva 331.27

Latvija 306.22

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu – https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN