V Sloveniji včeraj opravili 2140 PCR-testov, o tega je bilo okuženih 503, umrlo je 31 oseb; Nov sev tudi v Sloveniji!

Ljubljana, 24. januar 2020 – Včeraj, 23. januarja je bilo opravljenih 2140 PCR-testov– okuženih pa je bilo 503 osebe (delež pozitivnih izvidov testov je rekordnih 23,5–odstotkov). Opravljenih je bilo tudi 835 hitrih testov, pri čemer je bilo ugotovljenih pri teh testih 34 okuženih testirancev (4,1 %).

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 1149. Na oddelkih intenzivne nege se je včeraj zdravilo 190 oseb. Doslej je s covidom-19 po podatkih covid-sledilnika umrlo 3360 ljudi, včeraj pa kar 31.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 23. 1. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 2140 PCR/835 hitri testi

– Št. pozitivnih: 503 (23,5 %)/34 (1,1)

– Št. hospitaliziranih: 1149

– Št. oseb na intenzivni negi: 190 (-2)

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 35 (+4)

– Št. umrlih: 31 (+11)

V državi je trenutno 18.485 aktivnih primerov okužbe, kažejo podatki covid-sledilnika.

Pomembno! V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so prejšnji teden za STA potrdili, da so v vzorcu brisa osebe, ki je pripotovala iz Anglije, našli novi koronavirus, ki je zelo podoben novemu angleškemu sevu. Kot so pojasnili, se deli vzorca, ki so jih lahko analizirali, povsem ujemajo z angleškim sevom, niso pa mogli pridobiti celotne sekvence genoma, saj v vzorcu niso imeli dovolj virusa.

V NLZOH-u navajajo, da je oblika novega seva virusa, na katero morajo protitelesa delovati, kljub mutacijam ostala enaka. To dokazujejo tudi primeri iz Anglije, kjer niso opazili ponovnih okužb z novim sevom pri ljudeh, ki so že bili okuženi s starim virusom. Protitelesa, sprožena ob prvi okužbi, tako varujejo tudi pred novim sevom, kar pomeni, da je cepivo proti covidu-19 učinkovito tudi proti novemu sevu, navajajo v laboratoriju.

Po neuradnih podatkih TV Slovenija je bilo v Sloveniji potrjenih osem primerov angleškega seva.

CEPIVO IN CEPLJENJE – Doslej je bilo cepljenih 41439. Cepljenje se z današnjo (ponedeljek) nekoliko zmanjšano pošiljko cepiva nadaljuje z drugim cepljenjem tistih, ki so bili cepljeni prvi..…https://www.gov.si/…/koronavi…/cepljenje-proti-covid-19/

NIJZ – Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00. V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

STANJE PRI JUŽNIH IN SEVERNIH SOSEDIH

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 352 na novo okuženih skupaj 2996. V bolnišnicah se na Hrvaškem zdravi 1474 ljudi, od tega jih je v intenzivni negi 13. Do danes je na Hrvaškem umrlo 4683 osebe, samo včeraj 28.

Avstrija: Od četrtka do petka je v Avstriji ugotovili 1202 novih okužb. V bolnišnicah se zdravi 1817 oseb, 320 pa jih potrebuje intenzivno nego. Za covid-19 pa je pri naših severnih sosedih doslej skupaj umrlo 7.418 oseb, včeraj 29.

Od polnoči v Avstriji velja, da se minimalna razdalja poveča z enega (1)metra na (2) dva metra, nošenje maske FFP2 je obvezno na številnih področjih (javni prevoz, trgovine…). V zvezi z obveznostjo FFP2 avstrijski minister za zdravje posebej poudarja: Obveznost FFP2 velja od 14. leta dalje, od 6. leta dalje se lahko namesto tega nosi zaščita za usta in nos, vendar jo je treba v vsakem primeru nositi.

Od danes, 24. januarja, veljajo zaostreni pogoji za vstop v Nemčijo. Potniki iz teh držav morajo ob vstopu v državo predložiti negativen test na novi koronavirus in pred tem na spletu izpolniti obrazec.

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

