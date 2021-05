»Kraška gmajna« bo vrvela od dogodkov

Vojščica, 19. maj 2021 – Vojščica je tipična kraška vas z nekaj ohranjenimi kraškimi domačijami in vodnjaki. Vojščica je severovzhodno od Kostanjevice in tam smo danes, ob pripravi na že peti Festivala Kraška gmajna, slišali to: »S ponosom lahko našo kmetijo imenujem »hiša zdravja«, pa ne samo zaradi številnih čajev (zelišča zanje pridelajo večinoma doma), ampak tudi zaradi mazil, eteričnih olj in likerjev in pijač, ki olajšajo marsikatero bolezen in bolečino, pa tudi zaradi tega, ker sem se kot nekdanja medicinska sestra pustila službo in se začela doma ukvarjati z masažo«, je za uvod dejala Magda Rogelja iz Zeliščarske kmetije Rogelja, ki je predstavitev gostila.

Pri tem ji pomaga sin Tadej (tudi navdušeni jamar), ki meni, da je upadanje števila okuženih s corono-19, že povzroča, da se bo turizem počasi le pobral. A, ker bo ostal v lokalnem okviru, je povedal Tadej Rogelj, »zato ne gremo s kakšnimi 80 do 100 zelišči na stojnice ali police trgovin, ampak sprejemamo goste doma, tu na čudovitem Krasu«. Tega so se pri Rogeljevih držali tudi tokrat, ko so skupaj z Mirkom Godničem iz Nove vasi blizu Mirna, gostili znanilce lepših turističnih časov. In ti znanilci so imeli kaj povedati o prireditvah in novostih na bližnji Kraški gmajni, ki bo na devetih lokacijah petih občin potekala od 22. maja do 20. junija in predstavila od glasbe do potepanja in celo sodelovanja otrok iz obeh strani danes že skoraj nevidne državne meje. »Kraška gmajna«, kot ji pravijo, naj bi privabila ljudi iz vseh strani, tudi zato, da čimprej pozabimo nadlogo, ki nas tare.







In kaj vse se leto pripravlja v okviru že pete »Kraška gmajna«? Katja Kralj iz Štanjela obljublja prazgodovinska doživetja, pa tudi otvoritev muzeja Natura 2000, ki bo predstavil kulturno krajino Krasa. Helena Kosmina iz Sežane obljublja, med drugim, ogled filma Sinovi burje in srečanje ljubiteljev kraških ovčarjev, hočejo pa tudi pokazati, kako so nekoč delale vaške šivilje. Naše »zgodbe iz konca brez lonca,« bodo prikazale bogastvo okusov divjih špargljev je povedala Ariana B. Suhadolnik iz kraja Miren. V Sežani bomo pokazali »Kras v stekleničkah parfuma, bo pa tudi ogled vinske kleti« in še kaj pa je napovedala Marjana Kljun Terčon. »Mi pa bomo konec junija ali začetku julija odprli prenovljeni hotel v Lipici, pripravljamo pa tudi dan lipicanca«, je bila zgovorna o tem dosežku, tega znamenitega dela naše domovine, Tina Čič iz Lipice.

No, »pri Krasu je imel prste vmes hudič« je legendo o Krasu povedala Nataša Matevljič. »Bog je ustvaril lepo kamenje, hudobni hudič pa je vsega preluknjal, tako, da je Kras poln jam«. No pa še to, da se ve! V Divači, kjer je malo znan muzej naše prve filmske igralke Ite Rine, bodo imeli tudi celodnevno akcijo in pouk, kako popraviti suhi zid. »Mi pa bomo predstavili malo znano, a veliko ledenico, pa tudi botanični sprehod« je povedala Jana Martinčič, medtem ko je Ester Mihalič iz Rodika dejala da imajo tam Mitski park, ki goste povabi v svet domišljije. Torej, zdaj veste! Festival Kraška gmajna želi po vzoru nekaterih drugih krajev v Sloveniji delati bolj povezovalno in pokazati, kaj vse dobrega imajo in kaj lahko skupaj ponudijo.

Organizatorji in pobudniki festivala so: Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Občina Divača, Turizem Miren-Kostanjevica, Mitski park Rodik, Občina Hrpelje – Kozina, TIC Sežana, Kobilarna Lipica d.o.o in ORA Krasa in Brkinov d.o.o..

Mi lahko po danes predstavljenem, lahko le še zapišemo, da ponudba letošnjega Festivala Kraška gmajna zanimiv in, da je predstavitev res veliko. Tako veliko, da bi skupno predstavitev, ki bo potekale na Krasu in v Brkinih, med 22. majem in 20. junijem, na devetih različnih lokacijah, pod nazivom Festival Kraška gmajna, veljalo med javnost »razdrobiti« še bolj podrobno. No, to najdete na tej povezavi./Objavo pripravil: Jože Jerman/Fotografije: Janez Platiše