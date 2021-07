Vaniljevi sladoledi na testu: Energijsko bogata sladica z veliko aditivi in zraka

Ljubljan, 12. julij 2021 – Sladoled je zagotovo sladica, ki se še posebno prileže v teh vročih dneh, klasičen vaniljev sladoled pa je glede na pestro ponudbo priljubljen celo leto. Zato so pri Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) preverili kakovost 16-ih vaniljevih sladoledov, ki so najbolj številčno zastopani v trgovskih zamrzovalnikih.

Rezultati preverjanja so pokazali velike razlike predvsem v hranilni vrednosti in sestavinah, pri dveh pa so odkrili tudi preseženo vrednost enterobakterij oziroma mikroorganizmov. Številni sladoledi vsebujejo tudi veliko, celo do 11, aditivov. A na trgu so tudi izdelki, ki dokazujejo, da je mogoče sladoled izdelati brez enega samega aditiva in arome.

Za izdelke na testu so odšteli od 0,99 do 5,29 evra (2,11 do 18,11 evra/kg). In znova se je potrdilo, da cena ni merilo kakovosti in da najdražji sladoled ni najbolj kakovosten.

Testirani vaniljevi sladoledi so vsebovali do 18 gramov maščobe in do 24 gramov sladkorja (oba podatka na 100 gramov izdelka). “A s premišljeno izbiro lahko izberemo takega, ki bo malo manj sladek in masten. Poleg rastlinske in/ali mlečne maščobe ter drugih mlečnih sestavin, vaniljeve sladolede sestavljajo še voda, sladkor in/ali glukozno-fruktozni sirup ter aditivi. Vsebujejo tudi različne sestavine in arome, ki sladoledu dajo tipičen okus in videz,” je predstavila sestavo Nika Kremić iz Zveze potrošnikov Slovenije in dodala: “Najbolj zaželene sestavine so izvleček vanilje, naravna aroma vanilje, njena semena in seveda naravna aroma burbonske vanilje.”

Le z lupo do podatkov

Kot poudarjajo na ZPS lahko potrošnikom pri izbiri vaniljevega sladoleda poleg rezultatov ZPStesta pomaga tudi pogled na embalažo. Tisti, ki imajo na njej upodobljen cvet ali strok vanilje, morajo imeti dodano vsaj naravno aromo vanilje.

A kot poudarjajo je bilo branje deklaracij na nekaterih izdelkih izziv. Deklaracija na dnu embalaže ali zapisana z belim črkami na črni podlagi z izjemno majhnimi črkami, manjšimi od

zakonodajne zahteve, je nadvse težko prebrati.

Ali ste vedeli? Zraka je lahko tudi več kot polovico!

Zrak je nujno potrebna sestavina sladoleda, saj mu daje mehkobo in omogoči, da se v ustih primerno topi. Več kot ga je, bolj je sladoled puhast. Veliko izdelkov vsebuje celo več zraka kot sladoledne mase.



Nasvet ZPS:

Zelo dobrega sladoleda na testu tokrat ni bilo. Morda lahko to vzamete kot izziv in se priprave vaniljevega sladoleda lotite sami. Tako ne bo dvoma, kaj sladoled vsebuje. Preverite rezultate testa aparatov za pripravo sladoleda v reviji ZPStest (7-8/2021) in na www.zps.si . Preverite seznam sestavin. Krajši je, boljše je! Preverite spodaj, kaj pomenijo posamezne navedbe, ki jih najdemo na vaniljevih sladoledih:



Rezultati testa vaniljevega sladoleda so objavljeni v reviji ZPStest 7-8/2021, na www.zps.si in v aplikaciji ZPStest./LN/ZPS