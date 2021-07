Na današnji dan, leta 1920, so italijanski fašisti napadli in sežgali slovenski Narodni dom v Trstu in ubili znanega Slovenca Dr. Huga Robleka

Trst, 13. 7. 2021 – 13.7.1920 je obletnica, ki simbolizira okupacijo slovenske Primorske, a ne gre pozabiti, da so Italijani začeli z etnocidom in kulturocidom takoj po prvi vojni!

Leta 2020 naj bi Italijani vrnili Narodni dom Slovencem, a še do danes pravno ni slovenskih! Še več! Nihče ni niti zahteval od Italijanov odškodnine za uničenje in krajo Narodnega doma. Vmes pa so se še pojavili zahtevki Hrvatov živečih v Trstu, da je Dom tudi njihov, kot kranjska klobasa in Teran. Pa naj še kdo reče, da imajo sosedje Slovence za resen in enakopraven narod. Res pa je, da smo si krivi tudi sami s svojim obnašanjem na nivoju vaških posebnežev.

NARODNI DOM SLOVENCEV V TRSTU: Narodni dom v Trstu je bilo večnamensko poslopje, ki so ga zgradili v letih od 1901 do 1904 po načrtih arhitekta Maksa Fabianija. V preteklosti je gostilo številne slovenske organizacije, med njimi društvi Sokol in Edinost, pa tudi gledališče, hranilnico, kavarno in hotel. Kot simbol slovenske navzočnosti v mestnem središču je bilo trn v peti italijanskim nacionalistom in fašistom, ki so ga zato 13. julija 1920 napadli, požgali in uničili.





NAPADE SO ITALJANI IZVAJALI ŽE TAKOJ PO PRIHODU V MESTO: Vendar to ni bil prvi napad na Narodni dom! Že takoj po koncu prve svetovne vojne, ko so Italijani začutili, da lahko izrinejo Slovence iz Trsta, so predhodniki fašistov začeli z napadi.

30.09.1918 JE PADLA PRVA SLOVENSKA ŽRTEV V TRSTU PRED NARODNIM DOMOM V TRSTU – železniški uradnik Anton Irgolič je bil zadet od krogle italijanskih barbarov, ki so divjali po mestu in napadali vse kar ni bilo italijansko! Ob napadu na Narodni dom je prišlo do streljanja in zadet v desno stran prsi je smrtno ranjen omahnil Slovenec Anton Irgolič. (Članek o njegovi smrti si oglejte v sliki)

UBIT VELIKI SLOVENEC DR. HUGO ROBLEK: OB POŽIGU NARODNEGA DOMA LETA 1920 S STRANI ITALJANOV, JE UMRL SLOVENEC dr. HUGO ROBLEK, ki je skušal s skokom iz gorečega poslopja rešiti življenje sebi in svoji hčerki, da ne bi živa zgorela. Dr. Roblek (Hugo Roblek, slovenski farmacevt, javni delavec in planinec, * 27. december 1871, Radovljica, † 13. julij 1920, Trst) se je pri tem smrtno poškodoval, njegova hčerka pa je dobila težke poškodbe. Dr. Hugo Roblek je bil velik Slovenec, lekarnar, javni delavec in gornik.

NASILJE NAD SLOVENSKO KULTURO IN ZATIRANJE SLOVENCEV SE NI KONČALO DO DANES: Italijansko nacionalistično nasilje nad slovenskim jezikom in kulturo traja še danes, poskuša spremeniti zgodovinska dejstva in ekonomsko ter etnično z gradnjo italjanskih naselij, posega že v kraje v matici. Vendar jim njihovi načrti o spremembi identitete primorskega naroda in zemlje ne bodo uspeli.

SLOVENSKE ŽRTVE ITALJANSKEGA FAŠISTIČNEGA BARBARSTVA NE BODO NIKOLI POZABLJENE!

Naši mejniki (Rudolf Maister – Vojanov)

Mladi! Da ste pripravljeni:

meča ne dajte nikoli iz desnice,

naše pravice nikoli iz zenice!

Vranec naj zoblje osedlan,

da se kot strela zaprašite

in prevalite lažnike kamnite,

ko se ukreše – vaš dan.

Bratje stražarji – pozdravljeni!

Pripravil: Marko Lavrenčič/ Vir slike: primorski.it, wikipedia