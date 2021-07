ZPStest hladilnih torb z električnim priključkom: velike škatle, ki ne delajo čudežev

Ljubljana, 14. julij 2021 – Hladilne torbe so, ko temperature presežejo 20 stopinj Celzija, koristen spremljevalec na poti, piknikih, plaži. Na ZPS so pod drobnogled postavili 8 srednje velikih modelov iz trde plastike, pri katerih je dodatno hlajenje mogoče s priključitvijo na 12-voltno vtičnico v avtomobilu.

Za hladilne torbe so odšteli med 60 in 140 evri, na vrhu pa sta dve najdražji, ki sta bili tudi edini ocenjeni s skupno oceno dobro. Preostali modeli so predvsem zaradi slabše izolativnosti prejele nižjo oceno. In kako izbrati hladilno torbo? Ob nakupu hladilne torbe ni prav veliko meril, na katera bi se lahko sklicevali. Eno pomembnejših je moč; večja moč bi lahko pomenila tudi boljše hlajenje, a tega ZPStest ni potrdil. Torba, katere notranjost se je ohladila najhitreje, ima najmanjšo nazivno moč (52,8 W). Ko torba ne bo priključena na elektriko, boste morali poseči po hladilnih vložkih. Niso vsi enako učinkoviti, medtem ko bodo nekateri hladili tudi več kot 10 ur bodo drugi svojo moč izgubili v dveh urah.

Ključni lastnosti sta pri hladilnih torbah izolativnost in hlajenje oziroma ohlajevanje. Na ZPStestu je med modeli, ki so naprodaj v Sloveniji, najboljšo skupno oceno prejel izdelek, ki je praktičen za uporabo in je zelo dober tako pri hlajenju kot pri izolaciji, sledil mu je izdelek, ki je bil sicer slabši pri hlajenju, a pri izolaciji držal korak z zmagovalcem. »Hladijo vse, a ne enako.Razlike med posameznimi modeli so bile občutne že po eni uri,« je poudaril Boštjan Okorn, vodja testiranja pri ZPS in dodal: »Pred polnjenjem hladilne torbe je vsekakor pametno čim bolj ohladiti vsebino, drugače hladilna enota v kratkem času ne bo opravila prav veliko dela.«

Varljiva višina – Ker je na podlagi vidnih elementov pravzaprav nemogoče ugotoviti, katera hladilna torba boljše pravi svoje delo, na ZPS potrošnikom svetujejo, da pred nakupom preverijo, kako preprosto je odpiranje in kako uporabna je njena višina. »Zlaganje hrane in pijače je lahko prava umetnost, pri čemer je treba upoštevati, da je v pokrov vgrajena hladilna enota, ki z nekaj centimetri posega v notranjost in zmanjšuje uporabno višino približno na tretjini površine torbe,« opozarja Boštjan Okorn. Zato se vam hitro lahko zgodi, da večje plastenke ne boste mogli postaviti pokonci.

Dobro je vedeti: kako uporabljati hladilno torbo z električnim priključkom?

Vgrajeni hladilnik je namenjen predvsem vzdrževanju temperature, zato poskušajte

torbo pred začetkom uporabe ohladiti s hladilnimi vložki. V torbo vlagajte ohlajeno hrano in pijačo, predvsem hladna pijača je lahko dober nadomestek (ali dodatek) hladilnih vložkov. Če je le mogoče (12-voltna vtičnica v prtljažniku ali dovolj dolg kabel), jo v avtomobilu

postavite v prtljažnik takoj za naslonom zadnje klopi ali pa v prostor za noge za sprednjim sedežem, saj jo boste le tako ustrezno fiksirali in zavarovali potnike v primeru hitrega zaviranja ali celo trka. Torba naj vedno stoji v senci. Hrana in pijača naj bosta vanjo zloženi tako, da bosta preprosto dostopni, občutljivejši kosi naj bodo na dnu. Po uporabi torbo prebrišite z vlažno krpo, namočeno v blago raztopino čistilnega sredstva za pomivanje posode. S tem boste odstranili tudi neprijeten vonj. Torbo shranjujte odprto ali pa jo vsaj odprite nekaj ur pred naslednjo uporabo.

Večji hladilni vložki niso nujno bolj učinkoviti – Hladilni vložki, pravimo jim tudi pingvini, so uporaben hladilni medij, ko želimo vsaj za kratek čas ohraniti temperaturo vsebine vrečke ali torbe.Na ZPS so preverili tudi učinkovitosti klasičnih hladilnih vložkov v trdi plastiki (na trgu so tudi mehkejši v gelu). Načeloma seveda velja, da večji hladilni vložki oddajajo več hladu dlje časa. »A pretiravati z velikostjo vendarle ni treba, prostor v hladilni torbi ali vrečki je pač omejen. 200- do 400-gramski pingvini so lahko povsem dovolj veliki, a ne tudi enako učinkoviti, pa tudi lažje jih razporedite v hladilno torbo saj zasedejo manj prostora,« svetuje Boštjan Okorn, vodja testiranja pri Zvezi potrošnikov Slovenije.

Nekateri omagajo že po dveh urah – Pri ocenjevanju kakovosti hladilnih vložkov so upoštevali tri glavna merila: temperaturo, pri kateri pingvin oziroma hladilni medij v njem več kot očitno izgubi energijo za nadaljnje ohlajevanje, čas, v katerem se to zgodi, in koeficient hlajenja, s katerim so izničili različno velikost in težo pingvinov. »Pri vseh vzorcih se je temperatura po določenem času strmo dvignila. Več kot očitno je, da je v tistem trenutku hladilni vložek opravil svoje delo in prenehal oddajati hlad ter postal zgolj eden od predmetov hladilni torbi. Je pa razlika, kako hitro se to zgodi. Hladilnemu vložku z najvišjo oceno uspe hladiti skoraj deset ur in pol, večini pa od šest do osem ur. Tisti najslabši pa svojo moč izgubijo že po dveh urah,« je predstavil rezultate ocenjevanja Boštjan Okorn.

Rezultati testa hladilnih torb z električnim priključkom in primerjalnega ocenjevanja hladilnih vložkov so objavljeni v reviji ZPStest 7-8/2021, na www.zps.si in v aplikaciji ZPStest.