OI: Košarkarji Francije, z izidom 90:89, Sloveniji preprečili zagotovitev finala

Ljubljana/Tokio, 5. avgusta – Košarkarjem Slovenije v polfinalu olimpijskega turnirja ni uspelo premagati košarkarjev Francije, ki so zmagali z izidom 90:89 (27:29, 15:15, 29:21, 19:24). Velja dodati, da je Slovenija, je imela 20 sekund za zadnji napad, a je Klemnu Prepeliču zadetek za zmago blokiral Batum, ki je tako končal slovenske sanje o zgodovinskem finalu.

In še to! Luka Dončić je na tekmi zbral 16 točk, 18 podaj in 10 skokov ter tako postal tretji košarkar v zgodovini olimpijskih iger s trojnim dvojčkom. Vemo, kaj bi rekel, ko je s sklonjeno glavo zapuščal dvorano. Rekordi niso pomembni, so le zgodovinska statistika. Štejejo le zmage. In prav bi imel!

Tako bomo naše izjemne košarkarji, ki jim danes no šle vse po načrtih, videli v soboto, 7. avgusta, ob 13. uri na tekmi za bronasto odličje proti Avstraliji, ki so v drugem polfinalu z izidom 78:97 izgubili proti reprezentanci ZDA.

V finalu se bodo tako, za zlato medaljo, pomerili Francozi in Američani, in sicer 7. avgusta, ob 4.30, torej pred tekmo za tretje mesto, kar se še ni zgodilo.

No in tu so osnove, ki so žal tokrat bile na strani Francozov, no pa tudi sodnikov, ki so Francozom marsikaj »spregledali«.

FRANCIJA – Slovenija 90:89 (27:29, 15:15, 29:21, 19:24)

Strelci: De Colo 25, Fournier 23, Luwanu 15; Tobey 23, Prepelič 17, Dončić 16, 10 skokov in 18 podaj, Blažič 14.

Met za dve točki: Fra/19/50; Slo/24/44

Met za tri točke: Fra/12/25; Slo/10/30

Prosti meti: Fra/16/19; Slo/11/20

Skoki: Fra49; Slo/40

Polfinalne tekme, četrtek, 5. avgusta:

ZDA – AVSTRALIJA 97:78 (18:24, 24:21, 32:10, 23:23)

Tekme za medalje v soboto, 7. avgusta:

FINALE: ZDA – FRANCIJA (7. avgusta, ob 4.30)

Tekma za 3. mesto: SLOVENIJA – AVSTRALIJA (7. avgusta, ob 13.00)