Ljubljanski park Tivoli bo 4. septembra obarvan modro

Ljubljan, 19. avgusta 2021 – Ljubljanski park Tivoli bo v začetku prihodnjega meseca, natančneje, 4. septembra, obarvan modro, in sicer zaradi DM teka za ženske. Gre za največji športni dogodek za predstavnice nežnejšega spola, ki je tradicionalni dobrodelni tek. Na letošnji jubilejni 15. dm tek bo prilagojen varnostnim ukrepom, saj bodo vse udeleženke razporejene v štartnih koridorjih, kamor bo vstop možen le z izpolnjenim pogojem PCT.

Udeležba možna tudi prek spletne aplikacije – Tekačicam, ki se ne bodo uspele udeležiti teka v Tivoliju, bodo omogočili, da pozitivno energijo in povezanost delijo virtualno prek spletne aplikacije, ki si jo lahko naložite TUKAJ . Udeleženke lahko izbrano razdaljo 5 ali 10 kilometrov virtualno odtečejo med 28. avgustom in 4. septembrom. Da bo rezultat zabeležen, pa poskrbijo tako, da pri registraciji znotraj aplikacije označijo dolžino teka, vpišejo svojo štartno številko, z aplikacije prepišejo pretečeni čas in do 4. septembra naložijo zaslonski posnetek svojega rezultata prek katerekoli tekaške aplikacije ali fotografijo ure, s katere je razviden čas in pretečena razdalja teka.

Do 25. avgusta cena startnine le 19 evrov – Prijave na tek so še vedno možne prek spleta ali v katerikoli dm prodajalni, do 25. avgusta po redni ceni 19 evrov, prijavnina v zadnjem hipu, od 26. do 28. avgusta, pa bo znašala 24 evrov. Vse udeleženke v štartnem paketu prejmejo tudi darilno vrečko, ki je po enoletnem premoru posebej zasnovana za to priložnost in skrbno pripravljena iz povoskanega materiala. V njej boste poleg knjižice kuponov našle več kot 30 kozmetičnih, prehranskih in negovalnih izdelkov zvestih sponzorjev, ki so poskrbeli, da boste pred, med in po teku v najboljši pripravljenosti. Uradni prevzemi darilnih vrečk, majice in štartnih številk s čipom bodo potekali v petek, 27. 8., in v soboto, 28. 8., med 10.00 in 20.00 v 8 trgovskih centrih pred dm prodajalnami: Citypark (Ljubljana), Center Vič (Ljubljana), Europark (Maribor), Citycenter (Celje), Qlandia (Kranj), Qlandia (Novo mesto), Qlandia (Nova Gorica), poseben prevzem pa bo, kot vsako leto, potekal v dm prodajalni v Supernova Mercator (Koper), kjer je lokacija prevzema obvezujoča, najava pa možna le do 20. avgusta./LN