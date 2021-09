Ljubljan, 8. september 2021 – Ta četrtek, 9. septembra, ob 20. uri bo Mestno gledališče Ljubljana (MGL) sezono začelo s premierno uprizoritvijo črne komedije Zimska poroka. Gre za delo enega najpomembnejših izraelskih dramatikov Hanoha Levina. Besedilo je prevedel Klemen Jelinčič Boeta, dramaturginja uprizoritve pa je Ira Ratej.

Za likovno podobo uprizoritve so poskrbeli scenografka Janja Korun, kostumografka Bjanka Adžić Ursulov in oblikovalec svetlobe Andrej Koležnik. Avtor glasbe je Jani Kovačič, oblikovalec zvoka pa Gašper Zidanič. Svetovalka za gib je Veronika Valdes, za govor je skrbel lektor Martin Vrtačnik.

S to prvo slovensko uprizoritvijo v režiji Matjaža Zupančiča, v kateri igrajo Lotos Vincenc Šparovec, Viktorija Bencik Emeršič, Iva Krajnc Bagola, Jožef Ropoša, Lara Wolf, Mirjam Korbar, Gašper Jarni, Tomo Tomšič, Jaka Lah, Mojca Funkl, Nina Rakovec, Gal Oblak in Matic Lukšič, kot že zapisano, MGL začenja novo gledališko sezono.











O zgodbi – V noči pred poroko se ponosna mati Šracia, ki bo naslednji dan oddala svojo hčer Velvecijo v zakon Popočenku, prebudi ob silovitem trkanju na vrata. Na skorajšnjo poroko, na katero se je pripravljala vse življenje, je namreč povabila dvesto gostov, zato ne more dopustiti, da bi kakšna slaba novica skazila ali celo prestavila poročni obred. Pred vrati je Laček Bubiček, sin njene sestrične Alte Bubiček, ki je prejšnji večer za vedno zatisnila oči. Laček vztrajno trka in vpije, da je pogreb jutri popoldne točno na dan poroke. V hiši se tako vsi prihulijo in sredi noči kradoma pobegnejo. Svatje s Šracio na čelu tečejo in bežijo … Tek pred slabo novico se spreobrne v beg pred smrtjo, ki pa ji ne utečejo vsi, saj mraz, sneg in napor med svati terjajo žrtve. Kdo bo zmagal v tej tekmi dveh ritualov? Poroka ali pogreb?

To je že tretje besedilo Hanoha Levina, enega najbolj znanih in samosvojih izraelskih dramatikov, ki ga uprizarjamo v našem gledališču, saj gre za izjemno kompleksnega dramatika, ki v svojih delih mojstrsko prepleta humor z bridkostjo. Zimsko poroko, v kateri Levin razgali vso človeško plehkost, pritlehnost in pogoltnost, je režiral Matjaž Zupančič, ki je v MGL leta 2011 z velikim uspehom uprizoril poslednje Hanohovo delo Rekviem.

Na novinarski konferenci, ki je tokrat potekala na vrtu Lili Novy, je direktorica in umetniška vodja Barbara Hieng Samobor v nadaljevanju z dramaturginjama Evo Mahkovic in Iro Ratej predstavila še repertoar MGL sezone 2021/2022. V sezoni, poimenovani Velika pričakovanja, bomo v MGL lahko videli 12 premiernih uprizoritev: pet na Velikem odru, štiri na Mali sceni in tri monoprojekte naših igralcev. Torej, se ve, da bo umetniška dejavnost ekipe MGL spet ustvarjalna. Tudi pogoji PCT je ne bodo zaustavili!/Objavo pripravila AST/Foto: press MGL