Covid-19: Od srede PCT pogoji na številnih področjih, izjem le malo

Ljubljana, 13. september 2021 – Včeraj, 12. septembra, je bilo v Sloveniji opravljenih 1.657 PCR-testov–okuženih pa je bilo kar 282 oseb (delež pozitivnih izvidov testov je znašal 17,0 odstotkov). Ob 2.720 PCR-testih je bilo opravljeno tudi 6.374 hitrih testov. Tisti, ki so po hitrem testiranju prejeli pozitiven izvid, so bili oz. bodo napoteni še na PCR-testiranje.

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 312 (+20 glede na minuli dan). Na oddelkih intenzivne nege je bilo včeraj 74 (+4 glede na minuli dan) oseb. Doslej je življene povezani s covid-19 izgubilo 4.470 oseb, včeraj umrl en bolnik.

Sedemdnevno povprečje števila potrjenih primerov okužb znaša 844 (+10). 14-dnevno povprečje števila okužb na 100 tisoč prebivalcev pa 462 (+7). Po oceni NIJZ-ja je v državi trenutno 9.719 aktivnih okužb.

Od srede PCT-pogoji z nekaj izjemami za vse – Vlada je sprejela nove – strožje – omejitvene ukrepe za zamejitev širjenja okužb s covidom-19. Ključni je: izpolnjevanje enega od pogojev PCT za skoraj vse zaposlene v državi in za uporabnike vseh storitev. Za tiste zaposlene, ki covida še niso preboleli ali niso cepljeni, bo mogoče samotestiranje, ki ga bo plačal delodajalec.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 12. 9. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 1.657 PCR/ 6.364 hitrih testov

– Št. pozitivnih: 282

– Št. hospitaliziranih: 312

– Št. oseb na intenzivni negi: 74

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 27

– Št. umrlih: 1

– 7-dnevno povprečje okužb: 844

CEPIVO IN CEPLJENJE – Po podatkih NIJZ-ja je bilo z enim odmerkom cepljenih 1.025.591 oseb, z vsemi odmerki pa 935.794.

Pri južnih in severnih sosedih…

Hrvaška – Doslej je na Hrvaškem povezano s covid-19 umrlo 8.447 ljudi (7 oseb je umrlo zadnji dan). Na novo okuženih je 167 ljudi. V hrvaških bolnišnicah se jih zdravi 592, od tega jih 59 potrebuje intenzivno nego.

Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je v odprtem pismu zaposlenim v zdravstvu napovedal, da bodo s 1. oktobrom lahko prišli na svoje delovno mesto samo, če so cepljeni proti covidu-19, so prebolevniki ali imajo negativen test na novi koronavirus. Med drugim je zapisali, da ljudje hodijo v bolnišnice, da bi se pozdravili, in ne zboleli.

Hrvaške je kot celota po zemljevidu ECDC vsa rdeča se na kot vse kaže ne ozira posebej. Zanje so pomembni le turisti, ki so poglavitna preokupacija naših južnih sosedov. Tako naj bi, kot poročajo hrvaški mediji turističnih storitev znižali za kar 50 odstotkov.

Avstrija – V Avstriji so včeraj zabeležili 1.543 novih okužb. V bolnišnicah je trenutno 753 bolnikov, na oddelkih za intenzivno nego pa je 191 bolnikov. Doslej je v Avstriji povezano s covid-19 umrlo 10.840 oseb. Sedemdnevna incidenca se je poveča na 157,99.

Približno 90 odstotkov bolnikov na oddelkih za intenzivno nego v Avstriji ni cepljenih proti virusu, poročajo avstrijski mediji. To je zdaj sprožilo razpravo celo o tem, ali bi morali necepljeni ljudje zdravljenje v bolnišnicah sami plačati. Seveda tega ne bo tako enostavno uveljaviti.

In še to, da so v Avstriji zaznali velik odstotek “uvoza” okuženih, in sicer predvsem z Balkana, kar naj bi predstavljajo desetino vseh okužb, ki so jih zabeležili pri naših severnih sosedih.

