Športni novinarji izbrali najbolje športnike Slovenije za leto 2021

Ljubljana, 15. december 2021 – Društvo športnih novinarjev Slovenije je na sinočnji /14. decembra/, prireditvi, ki je potekala v ljubljanskem Cankarjevem domu, podelilo nagrade najboljši športnici, najboljšemu športniku in najboljši ekipi leta v Sloveniji ter ostala priznanja našim športnikom za njihove izjemno dosežke za iztekajoče se leto 2021.

Največje domače priznanje – športnica leta, športnik leta in ekipa leta so prejeli: Janja Garnbret, kot najboljša športnica, Tadej Pogačar, kot najboljši športnik in košarkarska reprezentanca, kot najboljša ekipa.

Seveda so bila podeljena priznanja tudi izbranim športnikom za drugo in tretje mesto ter posebne nagrade – plamenice OKS – športnikom, ki so na minulih OI v Tokiu osvojili medalje za Slovenijo, njihovim trenerjem pa posebne plakete za njihov trudi in znanje.

Nagrado za najboljšega športnika invalida leta je prejel Franček Gorazd Tiršek, ki je v Tokiu osvojil dve olimpijski medalji.

Športnike, ki so leto dosegli res izjemne dosežke, sta v predsedniški palači, pred večerno slavnostno podelitvijo priznanj, ki jo je v živo prenašala nacionalna televizija, sprejela predsednik Borut Pahor in ministrica Simona Kustec.

Še preden si boste ogledali, kako so športni novinarji letos glasovali, dodajmo še to, da je vlada v letu 2021 povišala vrednost nagrad za prejemnike odličij na olimpijskih in paraolimpijskih igrah.

Tako sat po novem športnik in njegov trener upravičena vsak do 55.000 evrov za zlato medaljo, 45.000 evrov za srebrno medaljo in 38.000 evrov za bronasto medaljo. Glasovanje športnih novinarjev:

Za športnico leta so bili glasovi oddani tako:

Janja Garnbret 333 Tina Trstenjak 129 Nika Križnar 77 Anamarija Lampič 61 Tamara Zidanšek 40 Ema Klinec 29 Tina Šutej 8 Kaja Kajzer 4 Monika Hrastnik 3

. Pia Babnik 3 Andreja Leški 2 Maruša Mišmaš 1

Za športnika leta so bili glasovi oddani tako:

Tadej Pogačar 262 Primož Roglič 218 Luka Dončić 97 Benjamin Savšek 74 Tim Gajser 13 Jan Oblak 10 Samir Handanović 5 Matej Mohorič 4 Kristjan Čeh 3

. Anže Lanišek 3 Darko Jorgić 1

Glasovanje za ekipo leta: