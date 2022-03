Slovenski orli poleteli do ekipne zmage

Planica, 26. marec 2022 – Pod Poncami je danes, 26. marca, več kot dvajset tisoč glava množica ljubiteljev skokov in Slovenije videla zmagovalce na ekipni tekmi.

To pa so bili slovenski smučarski skakalci, in sicer Žiga Jelar, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek, ki so z izjemno predstavo premagali drugo uvrščene Norvežane in tretje uvrščene Avstrijce. Naši orli so pred svojimi gledalci znova dokazali, da so vsaj v poletih razred zase in brez konkurence.

No in to so dokazi, da zgoraj navedeno drži. Vrstni red: 1. Slovenije (1601,1 točke): Žiga Jelar 224,5/227,0; Peter Prevc 226,0/236,0; Timi Zajc 240,5/241,0; Anže Lanišek 222,5/237,5, 2. Norveška (1576,9 točk): Lindvik 240,0/241,5; Heggli 214,0/208,0; Forfang 226,0/231,5; Granerud 244,0//242,0 in 3. Avstrija (1544,2 točk): Hayböck 216,0/231,5; Tschofenig 211,0/ /220,5; Fettner 222,0/231,5; Kraft 237, 5/241,0.

In še uvrstitev ostalih reprezentanc: 4. POLJSKA 1522,2; 5. NEMČIJA 1425,8; 6. JAPONSKA 1355,3; 7. FINSKA 1259,5 in 8. ŠVICA 1198,1 točk.

Potem, ko je v sanjsko sobotno tekmo v seštevku pokala narodov Slovenija prehitela Norveško na tretjem mestu, je zdaj poletela še pred drugo Nemčijo. Z drugim mestom bi izenačila do zdaj najboljši rezultat orlov, Avstrija pa je na prvem mestu trenutno oddaljena 194 točk. Ob popolnem razpletu je mogoče marsikaj, a Hrgota ostaja previden: “Še pred Oberstdorfom smo razmišljali, ali nam bo sploh uspelo priti na zmagovalni oder. Mogoče se je treba včasih malce umiriti. Ko ne gre, da nismo vsi razočarani, oziroma ko gre, da ostanemo realni in ne pričakujemo, da bomo vedno kar 1., 2. in 3. Borimo se za najvišja mesta in poskušali bomo osvojiti, kar se bo pač dalo. Na koncu bo zmagal najboljši.” V nedeljo (tekma se bo začela ob 10. uri – brez poskusne serije) bo nastopilo 30 najboljših skakalcev svetovnega pokala. Poleg četverice z ekipne tekme (Žiga Jelar, P. Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek) bo Hrgota jutri z zastavico zamahnil še Cenetu Prevcu in Lovru Kosu.Pokal narodov (34/35):

1. AVSTRIJA 5694

2. SLOVENIJA 5500

3. NEMČIJA 5339

4. NORVEŠKA 5222

5. JAPONSKA 3958

6. POLJSKA 2252

7. ŠVICA 874

In še en podatek! Tako vrhunsko organizirane prireditve že dolgo nismo videli, so nam povedali obiskovalci, ki so z množico slovenskih zastav navijali za naše izjemne skakalce.

Zato velja dodati tudi, da si priznanje zaslužijo organizatorji.