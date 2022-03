Aprila bo v Dallasu potekal dogodek Texas Feels Slovenia

Ljubljana, 28. marca 2022 – SPIRIT Slovenija v sodelovanju s partnerji v začetku aprila v ZDA organizira poslovno-investicijsko konferenco in turistično delavnico Texas feels Slovenia. Dogodek bo potekal v Dallasu, ameriški zvezni državni Teksas, 8. aprila 2022, med 9.00 in 17.00 uro, v dvorani hotela Hilton Anatole, 2201 N Stemmons Fwy. V tem času se bo tam mudila tudi razvojna delegacija slovenskih gospodarstvenikov, ki bo v Houstonu, Austinu in Dallasu iskala priložnosti za poglobitev in vzpostavitev poslovnega sodelovanja.

Texas s 30 milijoni prebivalcev predstavlja 2. največje gospodarstvo v ZDA in kar 96 podjetij s seznama Fortune 1000 ima sedež v tej zvezni državi. Okolje, znano kot »motor ameriške ekonomije«, je med najbolj konkurenčnimi v ZDA in ima spodbudno davčno zakonodajo. Na področju visokih tehnologij (high-tech) je resen tekmec Kalifornije: Silicon Valley vs. Silicon Hills.

Poslovno-investicijska konferenca bo potekala od 9.00 do 13.30, turistična delavnica pa od 14.00 do 17.00. Poslovno-investicijske konference se bodo udeležili potencialni ameriški poslovni partnerji in investitorji, predstavniki NBA ekipe Dallas Mavericks ter slovenski podjetniki in poslovneži.

Osrednji govorci in gosti na konferenci bodo: Simon Zajc, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Cynt Marshal, izvršna direktorica Dallas Mavericks in Tone Kajzer, veleposlanik Republike Slovenije v ZDA.

Na poslovno- investicijski konferenci bo ameriškim udeležencem predstavljeno slovensko poslovno okolje ter kaj Slovenija ponuja severnoameriškim podjetjem, ki želijo razširiti svoje poslovanje na evropski trg. Hkrati pa bodo preko uspešnih poslovnih zgodb spoznali tudi priložnosti, ki jih ameriški trg ponuja slovenskim podjetjem. V tem času se bo tam mudila tudi poslovno-razvojna delegacija slovenskih podjetij, ki bo obiskala Houston, Austin in Dallas ter se udeležila tudi poslovno-investicijske konference Texas Feels Slovenia.

Dogodek Texas Feels Slovenia organizira SPIRIT Slovenija v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo, Turizmom Ljubljana, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za zunanje zadeve, Ameriško gospodarsko zbornico – AmCham Slovenija in Sport Media Focus. Več informacij in možnost prijave: AKTIVNA povezava/LN/SPIRIT