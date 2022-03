Ob 15-letnici Lidl Slovenija za svoje kupce pripravil presenečenje

Komenda, 28. marec 2022 – Ob 15-letnici je Lidl Slovenija za svoje kupce pripravil presenečenje – ponudil jim je popolnoma novo aplikacijo, imenovano Lidl Plus. Kot poudarjajo v podjetju, je Lidl Plus darilo kupcem ob jubileju. Z aplikacijo nagrajujejo zvestobo, ponujajo številne ugodnosti in izredne popuste ter dopolnjujejo nakupovalno izkušnjo. Aplikacija je opremljena z množico praktičnih in uporabniku prilagojenih funkcij, ki se bodo v prihodnje še nadgrajevale, od danes naprej pa je na voljo v mobilnih trgovinah Google Play, App Store in App Gallery.

Nakupovalna izkušnja v Lidlovih trgovinah bo z novo aplikacijo digitalno prenovljena. Z njo si eden največjih trgovcev v Sloveniji prizadeva še bolj zadovoljiti individualne potrebe svojih kupcev, saj lahko ti z njeno pomočjo izbirajo kupone za popuste na izbrane izdelke, preverijo ponudbo, se potegujejo za privlačne nagrade, prelistajo tedenske kataloge, poiščejo trgovine na izbranem območju, beležijo zgodovino svojih nakupov ter shranjujejo digitalne račune.

Z aplikacijo Lidl Plus imajo tako njeni uporabniki vse ugodnosti vedno na voljo v digitalni obliki na svojem pametnem telefonu: preprosto, praktično in hitro. »Ponosni smo na to, da lahko prav ob 15-letnici delovanja podjetja v Sloveniji našim kupcem ponudimo nekaj popolnoma novega. Aplikacija Lidl Plus je pomemben del digitalne preobrazbe v Lidlu Slovenija in hkrati temelj za prihodnje izzive, saj je gre za zelo inovativno aplikacijo s kuponi in ponudbami, s katero se bomo lahko še bolj učinkovito odzivali na individualne potrebe kupcev, s tem pa poskrbeli za prijetno ter ugodno nakupovalno izkušnjo, in to brez uporabe plastičnih kartic,« pojasnjuje Maria Lovecchio, direktorica nabave v Lidlu Slovenija. Aplikacija Lidl Plus že živi tudi v nekaj drugih državah, kjer deluje Lidl, med drugim v Avstriji, Belgiji, Danski, Nemčiji, Poljski, Španiji, na Nizozemskem in Hrvaškem.

Ena aplikacija – številne prednosti

Poleg osnovnih informacij, kot so iskalnik trgovin, odpiralni čas in letaki, aplikacija Lidl Plus uporabnikom ponuja še veliko več. Ob popustih za različne izdelke je ena izmed zanimivosti aplikacije tudi Srečka Plus, ki jo kupci prejmejo po vsakem nakupu. Ta v sebi skriva kupon, ki ga lahko kupec unovči ob naslednjem nakupu.

Aplikacija je jasna, pregledna in uporabniku prijazna. Kot obljubljajo v podjetju, jo bodo nenehno razvijali, nadgrajevali in dodajali še več uporabnih orodij z mislijo na potrebe in pričakovanja kupcev in s sloganom: »S plusom na dlani se vedno prihrani.«/LN/Lidel/