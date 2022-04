Nova predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice postala Dagmar von Bohnstein

Ljubljan, 1. april 2022 – Danes, s 1. aprilom 2022, prevzema vodenje Slovensko-nemške gospodarske zbornice (AHK Slovenija) gospa Dagmar von Bohnstein, ki je prišla v Slovenijo iz Irana, kjer je opravljala funkcijo delegatke nemškega gospodarstva in generalne direktorice Iransko-nemške gospodarske zbornice (AHK Iran).

Ob svojem prihodu v Slovenijo Dagmar von Bohnstein izpostavlja aktualne izzive v Evropi, ter pomembnost močne mednarodne mreže in bilateralne gospodarske skupnosti, za soočenje z njimi. Po besedah nove predsednice ima Slovenija izjemno geografsko lego in velik potencial, saj se nahaja v središču Evrope – geografsko povezuje zahod in vzhod Evropske Unije (EU). Slovenska podjetja so inovativna, uspešna in poslujejo trajnostno, kar so najboljše lastnosti in predpogoj za tesno sodelovanje z majhnimi in srednjimi, ter z mednarodno uveljavljenimi velikimi nemškimi podjetji.

»Močnejši in širši kot je temelj slovensko-nemške poslovne skupnosti, lažje jo je slišati – v Ljubljani, Berlinu in v Bruslju«

»Po štirih razburljivih in intenzivnih letih na Bližnjem vzhodu se veselim nalog v Evropi. Močnejši in širši kot je temelj slovensko-nemške poslovne skupnosti, lažje jo je slišati – v Ljubljani, Berlinu in v Bruslju.« Dagmar von Bohnstein hkrati izpostavlja aktualne izzive v Evropi, ki niso več majhni in močno zaznamujejo gospodarstvo: »Globalne dobavne verige so prekinjene, potreben je ponovni premislek o energetski oskrbi, potovanja so še vedno omejena, prekinjeni so tudi nekateri čezmejni gospodarski odnosi.«

Nova predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice za soočenje z omenjenimi izzivi izpostavlja kot ključno vlogo močne skupnosti. »Slovensko-nemška gospodarska zbornica je del mreže bilateralnih nemških gospodarskih zbornic (AHK) po vsem svetu. Ta mreža 140-ih lokacij in delegacij AHK, ki jo koordinira Združenje nemških gospodarskih zbornic (DIHK) v Berlinu, podpira nemška podjetja in odpira vrata na nemški trg gospodarstvu v državah gostiteljicah. »Pomembno je, da smo mesto srečevanja podjetij iz obeh držav, sodelovanje, trgovina in partnerstva se lahko razvijejo le, če se obe strani poznata in sta druga z drugo seznanjeni. Osrednja naloga Slovensko- nemške gospodarske zbornice je jasna predstavitev potenciala slovenskih podjetij za nemško gospodarstvo. V preteklosti se je tu zgodilo veliko stvari, ki jih je mogoče razširiti in nadgraditi.«

Poklicna kariera nove predsednice v mestih Bruselj – New York – Teheran – Ljubljana

V svoji poklicni karieri je Dagmar von Bohnstein zastopala interese nemškega gospodarstva v Bruslju kot sedežu evropskih institucij, v New Yorku – ZDA, ki je eno najpomembnejših izvoznih trgov za nemško in evropsko gospodarstvo, ter nazadnje v Teheranu – Iran, kjer je opozorila na velik potencial te 83-milijonske države za nemško gospodarstvo, hkrati pa je podpirala iranska članska podjetja bilateralne zbornice AHK Iran pri njihovih poslovnih odnosih z Nemčijo.

»Nemčija ima kot največje in najmočnejše gospodarstvo Evropske Unije ima velik interes za inovativna in ustvarjalna podjetja v Sloveniji«

Ob svojem prihodu v Slovenijo Dagmar von Bohnstein izpostavljam, da ima Nemčija, kot največje in najmočnejše gospodarstvo v EU, velik interes za inovativna in ustvarjalna podjetja v Sloveniji.

»Slovenija ima izjemno geografsko lego in velik potencial, saj se nahaja v središču Evrope – geografsko povezuje zahod in vzhod EU. Slovenska podjetja so inovativna, uspešna in poslujejo trajnostno, kar so najboljše lastnosti in predpogoj za tesno sodelovanje z majhnimi in srednjimi, ter z mednarodno uveljavljenimi velikimi nemškimi podjetji.

Slovensko-nemška gospodarska zbornica s sedežem v Ljubljani je del globalne mreže bilateralnih nemških gospodarskih zbornic, ki se nahajajo v več kot 90 državah po svetu. S ciljem spodbujanja trgovinskih in poslovnih odnosov med Slovenijo in Nemčijo je zbornica, od svoje ustanovitve leta 2006, prvi naslov za nemška podjetja in združenja glede informacij o slovenskem trgu in prvi naslov za slovenska podjetja ter združenja glede informacij o nemškem trgu./LN/