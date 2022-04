Tedenski program slovenskih dokumentarnih filmov na spletu

Ljubljana, 5. april 2022 – Svetloba je eden tistih elementov, ki ključno vplivajo na to, kakšen ton ima film in tudi, kako dojemamo nastopajoče, njihove pozicije in medsebojne odnose. Igro svetlobe bomo ta teden opazovali v dveh kratkih filmih, ki se posvečata temi rejništva – Rejnica (2014) v režiji Mihe Možine ter Neira, številka v sistemu (2012) v režiji Maje Pavlin. Filma bosta brezplačno na ogled od danes, 5. aprila, do četrtka, 7. aprila, z začetkom ob 20.00 na spletni strani Baze slovenskih filmov (bsf.si).

Dokumentarna filma se rejništvu v Sloveniji posvečata z različnih perspektiv. Če Neira pripoveduje o svoji izkušnji kot rejenka, v Rejnici odkrivamo plat zgodbe s strani skrbnice – rejnice Bernarde. Njen življenjski krog se utaplja ter žari skozi preplet preteklosti in prihodnosti usodnih odločitev. Film je prejel vesno za dokumentarni film: “Dokumentarni film Rejnica je slojevita, iskrena in zaokrožena filmska pripoved, skozi katero režiser Miha Možina s svojo zrelostjo in senzibilnostjo, iz prizora v prizor razkriva travme neštetih nesrečnih družinskih usod, ki se vse prepogosto prenašajo iz roda v rod.”

Na drugi strani pa film Neira, številka v sistemu gledalcu predoči nepopravljive posledice rejniškega sistema pri nas. Vsak otrok je zgodba zase – univerzalnega recepta za vzgojo ni, je zgolj univerzalna potreba vsakega otroka po toplini in ljubezni. V filmu spoznamo, da občutek zavrženosti v otroštvu posameznika zaznamuje in vpliva na njegovo delovanje danes.

In kako učinkuje svetloba na gledalca? Kot ugotavlja filmski kritik in teoretik Robert Kuret je “pri Neiri uporaba svetlobe načeloma v službi podpiranja nekogaršnje perspektive: bolj kot je svetlo, sončno, bolj prijeten je kader za pogled, bližja je perspektiva tega, ki se v kadru nahaja in govori svojo zgodbo.” Še večji učinek svetlobe opazujemo pri Rejnici, ker “se bolj igra z odtenki svetlobe, saj se tudi v skoraj popolni temi znajdemo blizu govorki in njeni zgodbi. Obenem je opazna tranzicija glede svetlosti kadrov. Prav ta ključno pripomore k občutku obnavljanja njunega odnosa in pozitivnega tona konca filma.”

Dogodek organizirata Zavod Filmoteka v sodelovanju s festivalom DOKUDOC, ki ga pripravlja društvo Mitra. DOKgodek sofinancira Ministrstvo za kulturo RS.