V Ljubljano najboljše fotografije iz sveta pustolovskega in akcijskega športa

Ljubljana, 5. april 2022 – Čisti adrenalin in veličastni trenutki v gibanju, ujeti na 56 fotografskih mojstrovinah – od tega jih 36 lahko občudujete od danes, 5. do 15. aprila 2022 v Centru Vič. Središče je ponovno kooperacijski partner za mednarodno znano razstavo pustolovskega in akcijskega športa Red Bull Illume. Ta predstavlja nedavno mednarodno nagrajena in najbolj osupljiva dela mladih fotografov in fotografinj ter prevzame vse, ki jih navdihuje in navdušuje akcijska in športna fotografija.

Red Bull Illume je največji svetovni natečaj za najboljše fotografije iz sveta pustolovskega in akcijskega športa. Najbolj nenavadne in ustvarjalne fotografije na svetu so prikazane kot umetnine, s tem pa se v ospredje hkrati postavijo strast, način življenja in kultura fotografov. Razglasitev za skupnega zmagovalca natečaja Red Bull Illume velja za največjo čast med fotografi, ki se ukvarjajo s športno in pustolovsko fotografijo.

V letih 2022 in 2023 bo upravljalec nakupovalnih središč razstavo Red Bull Exhibit Tour predstavil v svojih 22 nakupovalnih središčih v Avstriji, Sloveniji, Italiji, na Madžarskem in Hrvaškem. Od 5. do 15. aprila kar 36 od 56 nagrajenih fotografij iz finalnega izbora gostuje v Centru Vič. Predstavljale se bodo na impresivnih 2 x 2 m velikih razsvetljenih panojih, ki bodo postavljeni v našem centru. Obisk razstave je tudi tokrat brezplačen. Že leta 2020 je razstava z najboljšimi fotografijami iz sveta pustolovskega in akcijskega športa z natečaja Red Bull Illume navdušila obiskovalce v SES-ovih nakupovalnih središčih. Takrat je potovala po 13 nakupovalnih središčih družbe SES v Avstriji, Sloveniji in Italiji ter se ustavila tudi v Centru Vič.

Center Vič se osredotoča na ekskluzivne razstave

»Večji dogodki v nakupovalnih središčih zaradi pandemije niso bili mogoči. Zato se sedaj, ko so ukrepi sproščeni, vse bolj osredotočamo na visokokakovostne razstave in ekskluzivno sodelovanje na vseh naših nakupovalnih destinacijah. Kakovostne predstavitve v nakupovalnih središčih, kot je nova razstava Red Bull Illume, so zmagovalna rešitev za vse. Obiskovalci občudujejo slike, razstavljavci pridobijo zaradi večje obiskanosti nakupovalnih središč, z razstavami pa postanejo nakupovalna središča še privlačnejši kraj za druženje. Obiskovalci razstave, ki jih ni malo, so lahko času primerno in odgovorno razpršeni po prostoru, kar navsezadnje omogoča velikopotezna arhitektura naših središč,« pojasnjuje Christoph Andexlinger, generalni direktor SES-a. »Naši obiskovalci in obiskovalke so v preteklih letih razstavo Red Bull Illume zelo dobro sprejeli, zato bo tudi tokratna izdaja na ogled v še več SES-ovih nakupovalnih središčih. Vsem ljudem omogočiti dostop do umetnosti in kulture ter pri tem premostiti morebitne ovire je tudi naše poslanstvo.«

V Centru Vič so zabavno-izobraževalne vsebine ter možnosti za preživljanje prostega časa, ki dopolnjujejo nakupovanje, stalnica že vrsto let. Tako želimo obisk strank v nakupovalnem središču narediti še prijetnejši in bolj vsestranski. Umetnost in kultura sta nam kot upravljalcu nakupovalnega središča še posebej pri srcu. Pri tem se ravnamo po načelu, da želimo presenečati obiskovalce in obiskovalke s čim novim in v nakupovalnem središču ponujati doživetja.

Fotografski natečaj Red Bull Illume Image Quest 2021

Fotografski natečaj Red Bull Illume Image Quest 2021 poteka že šesto leto in nagrajuje navdihujoča dela fotografov z vsega sveta. Fotografije in videoposnetke je bilo mogoče prijaviti med 1. marcem in 1. avgustom 2021 z objavo na spletni strani redbullillume.com ter na Instagramu z oznako @redbullillume in ključnikom #rbi21submission. Mednarodna žirija, sestavljena iz 53 priznanih urednikov fotografije in fotografskih strokovnjakov, je izmed skupno 41.447 prijavljenih del v petih krogih glasovanja izbrala 256 del za polfinalni izbor, 56 del za finale, 11 zmagovalnih fotografij in videoposnetkov iz posameznih kategorij ter na koncu še skupnega zmagovalca fotografskega natečaja Red Bull Illume Image Quest 2021. Več informacij na: www.redbullcontentpool.com/redbullillume in www.redbullillume.com.