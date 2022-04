Konferenca »Texas Feels Slovenia« v Dallasu uspešna

Ljubljana/Dallas, 11. april 2022 – Na konferenci »Texas Feels Slovenia«, ki je potekala minuli petek, 8. aprila 2022 se je Slovenija v ZDA, natančneje v Dallasu, predstavila kot zelena, ustvarjalna in pametna dežela polno investicijskih, poslovnih in turističnih priložnosti.

Kot sporočajo iz AmCham Slovenija, je bila predstavitev del odlične sLOVEnske zgodbe, ki jo je AmCham Slovenija pomagala izpeljati v sodelovanju z glavnim organizatorjem konference – »Texas Feels Slovenia« – SPIRIT Slovenija ter skupaj s Slovensko turistično organizacijo, Turizmom Ljubljana, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za zunanje zadeve in Sport Media Focus, in sicer že deseto poslovno-razvojno delegacijo v ZDA, tokrat z naslovom »Go Big in Texas«.

Raziskovanje priložnosti za poglobitev in vzpostavitev poslovnega sodelovanja med Slovenijo in Teksasom se je tako pričelo že preteklo nedeljo, ko je 27-članska poslovno-razvojna delegacija priletela v mesto Houston zvezne države Teksas. V tem času so slovenski gospodarstveniki iz različnih sektorjev obiskali številna podjetja v Houstonu, Austinu in Dallasu ter se tako spoznati z novostmi na področju energetike, obnovljivih virov energije, telekomunikacij, digitalnih tehnologij, umetne inteligence, vesoljske tehnologije ter navdih jemali iz zgodb uspešnih Američanov slovenskih korenin.

Celotna konferenca »Texas Feels Slovenia« pa je potekala v duhu košarke in izjemnega Luke Dončića, saj je prav on razlog, da ima Slovenija široko odprta vrata v Teksasu. Člani delegacije so po končani konferenci njegovo ime vzklikali na tekmi med Dallas Mavericks vs. Portland Trail Blazers.

Konferenčno dvorano je dobro razgrela že Cynt Marshall, izvršna direktorica Dallas Mavericks in ena najvplivnejših žensk v športni industriji. Brez težav je vse naučila nekaj navijaških korakov, potem pa z nasmehom povedala: »Mi v Dallas Mavericks smo kot družina, Luka pa je kot moj nečak. Pomembno je, da damo igralcem psihično in fizično podporo, ti fantje so namreč zelo pod pritiskom.«

Nj. Eksc. Tone Kajzer, veleposlanik Republike Slovenije v Združenih državah Amerike je poudaril, da je Slovenija odprta za investicije ter, da se že veseli sodelovanja. Simon Zajc, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pa je izpostavil, da so že danes investitorji, ki izhajajo iz ZDA, tretji na lestvici tujih neposrednih naložb, želi pa si, da bi to številko še povečali. Tudi Boštjan Koritnik, minister za javno upravo je poudaril pomen Slovenije kot države z odlično geostrateško pozicijo in dodal: »V hitro spreminjajočem se svetu se mora hitro spreminjati tudi javni sektor, saj državljani in podjetja od njega pričakujejo storitve, ki bodo usmerjene k strankam, učinkovite, inovativne, prilagojene in tehnološko podprte«.

Kot je še zapisano v sporočilu za javnost so se predstavniki slovenskega gospodarstva na konferenci srečali z ameriško poslovno skupnostjo, spoznavali potencialne poslovne partnerje in investitorje, predstavili svoj pogled na slovensko okolje ter potrdili, da lahko soustvarjajo in so globalno konkurenčni. Slovenijo kot zeleno, ustvarjalno in pametno državo, ki razvija tehnične inovacije in skrbi za prihodnost lastnih talentov, so zastopali tudi predstavniki slovenskih podjetij; L-Tek, Medex, Podkrižnik, Robotina in RSG Capital.

Tekom konference so spoznali tudi zgodbe uspešnih Američanov slovenskih korenin, ki so poudarili, da so uspeli prav zato, ker imajo slovenski DNK, v katerem je zapisana vztrajnost in delavnost. Vsi so bili navdušeni nad Randyjem Bresnikom, aktivnim NASA astronavtom, ki je v vesolju preživel 149 dni 12 ur in 12 minut. Randy je vse povabil: » V Ameriki sem odraščal sem ob starih starših, ki so bili iz Ljubnega in Luč, vedno sem si želel obiskati Slovenijo in ko sem to pred nekaj leti naredil prvič, sem ob vsej lepoti ostal brez sape. Vse pozivam, da obiščete Slovenijo kot turisti ali pa kot investitorji, prepričan sem, da ne boste obžalovali.« Ne samo Bresnik, za promocijo slovenskega turizma je poskrbela tudi Slovenska turistična organizacija, ki je po končani konferenci organizirala turistično delavnico in tako Američane navdušila z butično ponudbo naše države ter jih popeljala po okusih slovenske kulinarike.

Sodeč po sporočilu za javnost so organizatorji konference »Texas Feels Slovenia« naredili še en preboj Slovenije na ameriški trg, ter Dončićev in slovenski Dallas./LN/AmCham Slovenija/Foto:press SPIRIT