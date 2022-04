Začenja se 10. akcija zbiranja rabljenih očal, ki spreminja življenja slabovidnih v manj razvitih državah 

Lukovica, 15. april 2022: Podjetje HOFER in Lions klub Ljubljana Trnovski zvon že deseto leto zapored organizirata akcijo zbiranja rabljenih očal, ki spreminja življenja slabovidnih iz gospodarsko manj razvitih držav. Letošnja jubilejna akcija bo potekala v vseh 89 trgovinah HOFER med 16. aprilom in 14. majem, k darovanju navadnih ali sončnih korekcijskih očal pa tokrat spodbuja tudi športnik in motivator Alen Kobilica.

Kako lahko pomagate?

Svoja odslužena navadna ali sončna korekcijska očala lahko med 16. aprilom in 14. majem 2022 odložite v posebne škatle na zlagalnih policah v vseh 89 trgovinah HOFER. Po zaključku akcije bodo vsa zbrana očala skrbno pregledana, razvrščena in poslana v francoski zbirni center Medico France. Tam jih bodo označili z optičnimi parametri, očistili in jih odposlali v manj razvite države, kjer bodo razveselila slabovidne posameznike. Akcija zbiranja očal je tako odličen primer ponovne uporabe starih stvari, ki s primerno oskrbo postanejo novo upanje za tiste, ki si okulistične oskrbe ne morejo privoščiti.

Cilj letošnje akcije je preseči lanski rekord, ko je bilo zbranih kar 18.120 očal

V preteklih devetih letih so HOFER-jevi kupci zbrali že več kot 95.000 rabljenih korekcijskih očal. Alen Kobilica, letošnji ambasador akcije, ki s svojim delovanjem pomaga slepim in slabovidnim pri športnem udejstvovanju, je nad odzivom HOFERjevih kupcev navdušen. »Moramo se zavedati, da je to več kot 95.000 otrok in odraslih, ki si brez naše pomoči očal ne bi mogli privoščiti. In to jim je seveda spremenilo življenje,« je poudaril moč navidezno majhne geste darovanja očal, ki nam ne služijo več. »Upam, da s to 10. akcijo s skupnimi močni vrnemo nasmeh na lica še več otrok. Verjamem, da je dolžnost vsakega posameznika, da pomaga po svojih najboljših močeh. Take akcije so izjemnega pomena, saj so na nek način ogledalo družbe. Hkrati pa nas osveščajo, da obstajajo ljudje, ki potrebujejo pomoč tudi izven naših meja.«

Po zadnjih podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) se namreč večina slepote, približno 90 odstotkov, pojavlja v državah v razvoju, med glavnimi vzroki slepote in okvare vida pa je prav pomanjkanje očal in drugih pripomočkov za slabovidnost.

Predsednica Lions kluba Ljubljana Trnovski zvon Damjana Pangerčič opaža, da ozaveščenost o doniranju očal skozi leta narašča: »Vse več ljudi nas že tekom leta sprašuje, na kakšen način lahko oddajo svoja stara očala. Izjemno smo hvaležni, da je HOFER že vseh 10 let naš partner, ki omogoča, da lahko ljudje na kar najpriročnejši način donirajo rabljena korekcijska očala. In to se seveda pozna tudi na rezultatih. Letos smo še posebej optimistični, da bomo v jubilejnem desetem letu delovanja še presegli lanski uspeh akcije, ko je bilo zbranih kar 18.120 rabljenih očal.«

HOFER ob začetku akcije z donacijama podprl slepe in slabovidne otroke pri nas

Začetek jubilejne akcije so pri HOFERju obeležili tudi z dvema donacijama sredstev. Prvo so že tradicionalno namenili Centru IRIS, edinemu javnemu zavodu v Sloveniji, ki izvaja prilagojene programe vzgoje in izobraževanja za slepe in slabovidne od vrtca do vključno srednje šole za področje celotne Slovenije. Sredstva bodo letos namenili za ureditev prilagojenega kotička na vrtu Centra IRIS, kjer je poskrbljeno za zaznavanje okolja s čutili, kot so dotik, voh, sluh in okus. Doslej je bila oprema na vrtu namenjena starejšim otrokom, novi kotiček pa bo po besedah ravnateljice Centra IRIS Romane Kolar služil kot igralnica in učilnica na prostem tudi za slepe in slabovidne vrtčevske otroke ter mlajše osnovnošolce.

Druga donacija gre centru za slepe športnike Vidim cilj, ki ga je pred desetletjem ustanovil prav letošnji ambasador akcije Alen Kobilica. V center, katerega poslanstvo je spodbujati slepe k telesni aktivnosti in rednemu ukvarjanju s športom na rekreativni in profesionalni ravni, je vključenih več kot 100 otrok z različnimi razvojnimi specifikami. Donirana sredstva bodo namenjena za nakup novih pripomočkov, ki jih potrebujejo za izvajanje različnih športnih aktivnosti, se poročili snovalci in organizatorji akcije./LN/Foto: press HOFER in Lions Klub Ljubljana.