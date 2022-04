Ilka Štuhec sklenila sodelovanje s podjetjem Huawei in s tem postala nov obraz znamke

Maribor, 19. april 2022 – Ilka Štuhec, ki ena najuspešnejših slovenskih alpskih smučark je sklenila sodelovanje s podjetjem Huawei in s tem postala nov obraz te znamke.

S svojimi izjemnimi dosežki se je Ilka Štuhec zapisala tudi v srcih ljudi. Zahvaljujoč trdemu delu in veri v lastne sposobnosti je uresničila svoje največje sanje, naslednje poglavje pa zdaj odpira v sodelovanju s podjetjem Huawei, s katerim bo delila tudi svoje vrednote – pogum, drznost, neustrašnost, vztrajnost in zmagovalna miselnost, so ob sklenitvi sodelovanja s prestižno znamko Huawei, sporočili iz njenega tabora.

»Tehnologija me vedno bolj navdušuje in sodelovati s podjetjem, ki narekuje trende, je izjemno navdušujoče. Obenem me veseli, da takšno podjetje v meni vidi zaupanja vredno osebo. To je zame tudi velika odgovornost. Najbolj se veselim dobrih fotografij, ki jih ponujajo Huaweievi telefoni. To me vedno znova impresionira,« je ob naznanitvi partnerstva povedala Ilka Štuhec.

Direktor marketinga za Slovenijo in Hrvaško pri podjetju Huawei, Norman Mueller, pa je k temu dodal: »V veliko čast nam je, da bo našo znamko predstavljala tako uspešna in velika športnica, kot je Ilka Štuhec. Izjemno smo veseli sodelovanja in se že veselimo uspešne skupne poti. Želimo si, da se bo Ilka Štuhec z nami počutila dobro in da ji bodo naše naprave omogočile še več uspehov. Ne le na smučiščih, ampak na vseh življenjskih področjih.«