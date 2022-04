O volilnem molku, ki je nastopil danes, 23. aprila, in bo veljal do nedelje, 24. aprila, do 19. ure

Ljubljana, 23. april 2022 – Od danes, 23. aprila, od polnoči (00:00) pa vse tja do nedelje, 24. aprila, do 19. ure, velja upoštevati volilni molk, ki ga morajo spoštovati vsi v Republiki Sloveniji.

Kot je, veljajo ob dosedanjih predhodnih volitvah, velja tudi tokrat, da je v času volilnega molka prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala k takšnemu ali drugačnemu glasovanju ali to obveščanje kršilo druga pravila, povezana z volitvami. Ob tem velja dodati, da to velja za vsaj sredstva komuniciranja, ki omogočajo, kakršno kolo javno obveščanje.

Za kontrolo volilnega molka pred in med nedeljskimi volitvami bo na ministrstvu za notranje zadeve, bo delovala dežurna služba, kamor bodo lahko državljani sporočali podatke o domnevnih kršitvah volilnega molka, če ista zaznajo, kar velja tudi za neposredne udeležence na nedeljskih volitvah.

Tako bodo lahko podatke o domnevnih kršitvah v nočnem času, in sicer danes od polnoči pa do 7. ure zjutraj, sporočali operativno-komunikacijskemu centru Generalne policijske uprave na telefonsko številko 080 12 00. Na isti telefonski številki bodo prijave sprejemali tudi od 19. ure do nedelje do 7. ure zjutraj. Čez dan, torej danes in v nedeljo od 7. ure zjutraj do 19. ure zvečer, pa bo prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejemala dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.

Zagrožene kazni za kršitelje – Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 800 do 3000 evrov za organizatorja volilne kampanje, od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje, od 250 do 500 evrov za pravno osebo ali samostojnega podjetnika ter od 150 do 250 evrov za posameznika./LN