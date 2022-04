Objavljen javni razpis za sofinanciranje promocijo vodilnih turističnih destinacij

Ljubljana, 23. april 2022 – Vredno je vedeti, da je Slovenska turistična organizacija (STO) 15. aprila objavila javni razpis – roka za oddajo vlog sta dva: 11. maj 2022 do 24.00 in 6. junij 2022 do 24.00 – za sofinanciranje aktivnosti promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2022, ki namenjen vodilnim turističnim destinacijam, za spodbujanje promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe in spodbujanju digitalne preobrazbe vodilnih destinacij.

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij, ki izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju opredeljene vodilne destinacije.

Slovenska turistična organizacija (STO) želi s sofinanciranjem podpreti 35 vodilnih destinacij v Sloveniji, v skupni vrednosti 1.200.000 evrov. Prijavitelji, ki bodo uspeli s prijavo, so upravičeni do kritja do 90 % vseh upravičenih stroškov brez DDV.

Ko že zapisani, sta roka za oddajo vlog dva, in sicer prvi do 11. maj 2022 do 24.00 in drugi do 6. junij 2022 do 24.00, oz. do porabe sredstev. Vse informacije o javnem razpisu najdete tudi na tej AKTIVNI povezavi./LN/