Politični igrokaz RTV se nadaljuje – Marcel Štefančič bo oddajo Studio City začasno vodil zastonj

Ljubljana, 2. maj 2022 – Kot poročajo različni mediji, tudi STA, je urednica oddaje Televizije Slovenija – Studio City Alenka Kotnik sporočila, da sta z voditeljem Marcelom Štefančičem sklenila dogovor, da bo za do ureditve razmerij oz. največ tri mesece oddajo vodil, ne da bi za to prejel plačilo.

Da se ve! RTV s takšno odločitvijo meče pesek v oči plačnikom naročnine. Kot utemeljijo na RTV ta svoj politični igrokaz nebuloze, bi s tem omogočili, da bi oddaja, ki jo že 24 let honorarno vodi Marcel Štefančič, normalno potekala še naprej, in da tako (kot kvasijo v svoji obrazložitvi ) naj ne bi prišlo do nepopravljive škode (kakšne škode ne navedejo) za RTV Slovenija. Tako naj bi odločila urednica oddaje Kotnikova, ki pa zagotovo nima pravne osnove za takšno odločitev.

Dejstvo je, da se politični igrokaz RTV Slovenije nadaljuje, saj oddaja Studio City, ki si jo je dobesedno uredniško prilastil Štefančič, nima takšnega odziva, kot trdi on.

Zato naj RTV Slovenija, pred nadaljevanjem oddaje objavi gledanost le te za zadnja štiri leta. No, lahko pa tudi za zadnji dve leti, ko je Slovenijo vlado vodil “diktator” Janez Janša, kot to trdijo »neodvisni« novinarji RTV – razen peščice, za katere vedo, kdo in kateri so in kje se skrivajo.

Tisti, ki pa misli, da so ljudje (beri plačniki naročnine RTV) butalci in ne vedo, da se na RTV čaka “prilet” Goloba, ki bo potreboval zagovornike njegove nedorečene politike, pa misli, da so prisilni plačniki RTV naročnine ljudje brez možganov. Jok, brate odpade – NISO!/Objavo pripravil: Janez Temlin/Foto: LN in RTV/