To je to, kar so sestavili Golob, Fajonovo in Mesec, a je »neužitno«

Ljubljana, 12. maj 2022 – Ta dva politika sta dokaz, da je dr. Robert Golob prvi predsednik vlade Republike Slovenije, ki bo vodil kadrovsko najbolj nedohranjeno vlado doslej. S tem je Golob tudi dokazal, da svojih kadrov sploh nima.

Rekli boste, saj sta bila oba predsednika vlade Republike Slovenije. Res je! A se tudi ve, kako se je njuno vodenje vlad končalo in kdo ju je iz ozadja usmerjal.

Zakaj nismo omenjali ostalih kandidatov? Zato, ker so izbor strank, ki so se uvrstile v Državni zbor in sestavljajo vlado. Če bi to sestavo ugledal dr. Janez Drnovšek, bi se zagotovo obračal v grobu. Zakaj ne omenjamo Janše? On je pač poraženec, ker je tako odločila večina volilnega telesa.

Čas bo pokazal, da to, kar so sestavila trojka Golob, Fajon in Mesec, zagotovo ni »užitno«.

Če pa se bo izkazalo, da se motimo, se bomo velikemu vodji – dr. Robertu Golobu (ne Tanji Fajon in ne Luki Mescu – ker sta pri tej odločitvi nepomembna) javno opravičili. In sicer po znanem reku: »Errare humanum est, in errore perservare stultum« (Človeško se je motiti, neumno pa je vztrajati v napaki).

No, in še trenutni znani spisek kandidatov za vodenje ministrstev :

– Ministrstvo za obrambo: Marjan Šarec

– Ministrstvo za infrastrukturo: Alenka Bratušek

– Ministrstvo za finance: Klemen Boštjančič

– Ministrstvo za varstvo narave in okolja: Uroš Brežan

– Ministrstvo za vzgojo in šolstvo: Amalija Žakelj

– Ministrstvo za pravosodje: Dominika Švarc Pipan

– Ministrstvo za gospodarstvo, šport in turizem: Matjaž Han

– Ministrstvo za javno upravo, samoupravo: Sanja Ajanović Hovnik

– Ministrstvo za zdravje: Danijel Bešič Loredan

– Ministrstvo za podnebje in energijo: Bojan Kumer

– Ministrstvo za solidarno prihodnost: Luka Mesec

– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije : Igor Papič

– Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve: Tanja Fajon

– Ministrstvo za notranje zadeve: Tatjana Bobnar



– Ministrstvo za zamejce in Slovence po svetu: Matej Arčon

Za pet ministrstev kandidati še niso usklajeni, je včeraj povedal Golob ob predstavitvi sestave že znanega dela ekipe.

Pa še to! Sodeč po sestavi Golobove vlade velja dodati, da je veliki zmagovalec KUL in ne on./Objavo pripravil: J. Temlin/ Foto: arhiv LN/