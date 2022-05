Nemški sklad Mutares kupil Cimos od Italijanov

München/Koper, 27. maja – Nemško podjetje Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650), ki je mednarodni vlagatelj zasebnega kapitala, je podpisala pogodbo o prevzemu družbe Cimosa d.d. in njegovih hčerinskih družb od TCH SrL.

Kot so objavili v sporočilu za javnost pri družbi Mutares, ki ima sedež v Münchenu, ta transakcija pomeni prvi prevzem njihove nove pisarne na Dunaju, ki je bila odprta konec leta 2021, s poudarkom na avstrijskih in vzhodnoevropskih trgih.

Johannes Laumann, CIO podjetja Mutares, je povedal: »Z veseljem napovedujemo prvo prevzem platforme v Vzhodni Evropi, ki bo našemu segmentu avtomobilizma in mobilnosti zagotovila številne prednosti in sinergije. Prepričani smo, da lahko z operativnimi izboljšavami in rastjo, skupaj s KICO in skupino ISH, razvijemo Cimos v svetovno vodilno družbo v sektorju.”

Cimos d.d. ima sedež v Sloveniji in je skupaj s svojimi hčerinskimi družbami vodilni proizvajalec kritičnih avtomobilskih komponent, kot so ohišja kompresorja in središča, nosilci motorja, zavorni koluti in bobni, deli menjalnikov, obroči šob in vztrajniki. Ciljno podjetje ima normalizirane prihodke za slabih 200 milijonov evrov. Cimos d.d. v letu 2022 pričakuje okoli 160-180 milijonov evrov prihodkov, na kar vplivajo nekateri posebni učinki.

Mutares se osredotoča na evropska podjetja z visokim potencialom operativnega razvoja, ki že imajo uveljavljen poslovni model, pogosto kombiniran z močno blagovno znamko. Poudarek je na podjetjih s prihodki od 100 do 500 milijonov evrov iz naslednjih segmentov:

Avtomobilizem in mobilnost

Tehnologija in inženiring

Blago in storitve

Kot je znano, je koprski Cimos po milo rečenem slabem vodenje podjetja končal v prisilni poravnavi, leta 2017 pa ga je takrat prevzela italijanska družba TCH Cogeme. Zdaj pa nemška od njih. Za koliko denarja je bilo podjetje prodano italijanski lastnik in nemški kupec ne razkrivata. Prav zanimivo bo videti, če bo kogarkoli v Sloveniji ta nakup zmotil. Logično, da ne saj gre za tujca, ki med seboj poslujejo z nekoč našim, zelo slabo vodenim podjetjem, ki so ga naši genialni poslovneži skoraj spravili na kant. Zakaj ta dodatek? Če bi Mutares bil v madžarski lasti, bi se leva opcija v Sloveniji vrgla na trepalnice (naj spomnimo – OMV in NKBM – Kdo komu tu kaj prodaja?)./LN/