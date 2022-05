Matjažu Hanu podpora 10:4  za prebiranje pripravljenega gradiva in samogovore

Ljubljana, 28. maj 2022 – Poslanke in poslanici Odbora za gospodarstvo so z 10 glasovi ZA in 4 PROTI podprli sklep, da je Matjaž Han – izobrazba: zaključni izpit na Srednji trgovsko-komercialni šoli v Celju – primeren kandidat za ministra za gospodarstvo. Hanu je podporo izreklo 10 poslank in poslancev vladne koalicije (Gibanje Svoboda, SD in Levice), proti pa so bili poslanci SDS.

V Odboru za gospodarstvo imajo poslanske skupine naslednje število mest:

Poslanska skupina Gibanje Svoboda 7 mest;

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke (SDS) 4 mest;

Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati (NSi) 1 mesto;

Poslanska skupina Socialnih demokratov (SD) 2 mesto;

Poslanska skupina Levica 1 mesto.

Gospodarsko ministrstvo Slovenije bo vodil človek, ki je bil 18 let poslanec, 5 let župan občine Radeče, 2 leti direktor družinskega podjetja in istočasno lastnik podjetja, ki je živelo od poslov z državnimi podjetji ter 2 leti predsednik Odbora za gospodarstvo v Občini Radeče. Res izjemne izkušnje na področju gospodarstva.

Han je v svojem nastopu, med prebiranjem predstavitve, ki so mu jo pomagali napisati drugi, zbranim poslankam in poslancem med drugim govoričil, da je treba delavcem zagotoviti solastništvo, morda 32-urni delovnik (v daljni prihodnosti) in upoštevati dogovor s sindikati. Je pa Han proti socialni kapici, ker naj bi to bila, po Hanu, še vedno politična kategorija in ne podjetniška.

Zanimivo je tudi, da je Hanu “razumljivo”, zakaj naj bi šport sodil po ministrstvo za gospodarstvo. In sicer zato, ker imamo Dončića in dva izjemna kolesarja – Pogačarja in Rogliča ter Tino Maze (ta žal težko še odpira vrata gospodarstvu, je pa lepo, da jo je Han omenil). Res zanimivo in vsestransko prebiranje pripravljena gradiva in prazno govoričenje, ko gradiva v svoji predstavitvi Han ni upošteval.

No in tu so delovne izkušnje novega gospodarskega ministra v podjetništvu po letih (povzeto po predstaviti Hana na strani DZ):

2022 – ponovno izvoljen za poslanca na listi SD

2018– poslanec v Državnem zboru

2014– vodja Poslanske skupine Socialnih demokratov

2014–2018 poslanec v Državnem zboru

2013–2014 vodja Poslanske skupine Socialnih demokratov

2011–2014 poslanec v Državnem zboru

2009–2013 predsednik Odbora Državnega zbora za gospodarstvo

2008–2011 poslanec v Državnem zboru

2006–2011 župan Občine Radeče

2004–2008 poslanec v Državnem zboru

1992–2004 direktor družinskega podjetja

1998–2002 predsednik Odbora za gospodarstvo v Občini Radeče

Ni kaj, sodeč po dosedanjih delovnih izkušnjah na področju »gospodarstva« novega gospodarskega ministra Matjaža Hana bo Golobova vlada v gospodarstvu res dosegla »velike« premike. V katero smer pa bo pokazal čas.

Sodeč po slišanem s strani Matjaža Hana in premoči glasovalnega stroja vladne koalicije je škoda časa, da se tovrstni hiringi sploh izvajajo. Bolje bi bilo, da bi Golob svojo ekipo, s katero želi pripeljati Slovenijo v novo prihodnost, dal potrditi v Državnem zboru in da državljanom ne bi bilo treba spremljati takšnih nedorečenih predstavitev, kot je bila Hanova.

Bolje rečeno! Takšna »zasliševanja« so milo rečeno farsa in t. i. lažna trditev, da je to potrebno zaradi demokratičnosti postopka imenovanja ministrov./JT/Foto: arhiv LN in DZ