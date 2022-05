Morda niste vedeli? – Kijev praznuje 1540 let svojega obstoja

Kijev, 29. maj 2022 – Po legendi o nastanku mesta Kijev so bili na svetu trije bratje, najstarejši Kji, srednji Šček in najmlajši Horiv, imeli so tudi sestro Libid. Nekega dne so pluli po reki Dnjeper, ko so naleteli na primeren kraj in se tam ustalili.

Ko se je Kji nekega dne odpravil na ribolov, mu je reka Dnjeper rekla:»Kji, moj prijatelj, tu boš postavil naselje, tako da bodo tu stale cerkve z zlatimi kupolami, mošeje s številnimi minareti ter sinagoge neresničnih dimenzij, to je tvoja usoda«.

Kji je ubogal reko in trije bratje ter sestra Libid so tako ustanovili mesto in ga poimenovali po Kji-ju, -Kijv. Po bratih Ščeku in Hhorivu pa sta bila poimenovana dva hriba, v čast svoji sestri Libid, pa so poimenovali eno od rek v sodobnem Kijevu.

Kijev je tako danes samostojna občina, neodvisna od Kijevske óblasti, ki jo obkroža. Je tudi industrijsko, znanstveno, šolsko in kulturno središče Ukrajine ter eno najstarejših in najpomembnejših mest v Vzhodni Evropi.

Leta 2020 je mesto Kijev imelo 3 milijone prebivalcev, celotno metropolitansko območje pa kar 4 milijone. Vsaj tako, je bilo do letos.

24. februarja leta 2022 je ruska vojska napadla Ukrajino in tudi glavno mesto Kijev. Del mesta so močno poškodovali, še posebno predmestja, kjer so ruski vojaki zagrešili številne vojne zločine. A to dodajamo zato, ker velja vedeti kaj se v tem trenutku dogaja v državi Ukrajini./Objavo pripravil: Marko Lavrenčič/Fotografije povzete po spletu/