Tujci na Madžarskem ne morejo točiti njihovega goriva po regulirani ceni

Budimpešta, 29. maj 2022 – Na splošno velja, da imajo bogatejše države, višje cene bencina in dizelskega goriva. Hkrati pa velja tudi to, da čim bolj revna je država, so tam, praviloma, vse cene nižje, kar velja tudi za naftne derivate.

Seveda obstajajo tudi izjeme, kot na primer ZDA, kjer je gorivo glede na prihodke državljanov poceni, čeprav je gospodarstvo ZDA dobro razvito. Drug pomemben dejavnik poleg gospodarskega razvoja je tudi ta, da so goriva običajno veliko cenejša tam, kjer se nafta proizvaja in izvaža.

Zanimivosti radi (podatkih so iz 21. marca 2022) dodajmo, da je bil 95-oktanski bencin najcenejši v Venezueli, kjer je bil kupcem dostopen, ne boste verjeli po ceni le 2 centa (podatek je v evrih) za liter. Mimogrede, znano je tudi, da ima ta država 99 odstotkov svojih izvoznih prihodkov od proizvodnje nafte. Poleg Venezuele imajo podobno nizke cene tudi v Libiji (3 cente) in Iranu (4 cente), se razume zaradi visoke ponudbe.

Na evropski celini pa je imela najnižjo ceno (podatek je od 21. marca 2022) Rusija, ki je bencin zagotavljala prebivalstvi po 42 centov.

In kakšno je stanje na Madžarskem, kjer so tujci, tudi Slovenci, doslej rezervoarje svojih jeklenih konjičev točili regulirano poceni gorivo na madžarskih črpalkah, a le do prejšnjega petka, 27. maja?

Madžarska cena naftnih derivatov je v tem obdobju (velja še zdaj) znašala 480 HUF (1,24 evra), kar je tudi na regionalni ravni izjemno nizka cena. 1 liter bencina je na Poljskem stal 1,38 evra, v Srbiji 1,42 in v Sloveniji 1,43 evra (zdaj 29. maja 2022 – NMB-95 -1,560 evra). Najdražji bencin so v tem času svojemu prebivalstvu zagotavljali v Hongkongu, kjer so za gorivo zahtevali več kot 2,43 evra za liter, azijski mini državi pa sta sledili tudi dve državi EU, in sicer Nizozemska in Norveška. Prava je 95 oktanski bencin zaračunavala po 2,23 evra, Norveška pa po 2,16 evra.

No, vrnimo k sosedi Madžarski in njihovi regulirani ceni za njihove državljane in t. i. turiste iz sosednjih držav (tudi iz Slovenije), ki so to bili, le zaradi poceni goriva.

Od petka, 27. maja 2022, lahko na bencinskih servisih na Madžarskem po reguliranih cenah (480 HUF – 1,24 €) točijo gorivo le avtomobili z madžarsko registracijo, in sicer po ceni 480 HUF (1,24 evra). Avtomobili s tujimi registrskimi tablicami pa ga lahko natočijo le po tržnih cenah, ki se trenutno gibljejo med 706 do 717 HUF (1,8 do 1,83 evra za liter)

Ta poteza madžarske vlade je bila nujna, saj naj bi, kot poročajo madžarski mediji, prodajalci pri prodaji 95-oktanskega bencina (ob “blokirani” prodajni ceni s strani vlade na 480 HUF za liter – bencina in dizelskega goriva) ustvarjali 2 HUF (1 cent) izgube pri prodaji dizelskega goriva pa kar 12 HUF (6 centov).

Uredba, ki so jo pripravili na Madžarskem, je, kot že rečeno, začela veljati v petek, 27. maja, a kot vse kaže, ni ustrezno pripravljena. Gre namreč zato, da ni natančno dorečeno, kako izvajati nadzor med avtomobili z madžarsko registrsko tablico, ki točijo gorivo za 480 forintov (1,24 €) in kako tiste iz tujine. Ve se le, da bodo ti morali tujci plačevati ceno od 706 do 717 HUF (1,8 do 1,83 evra za liter).

Kot pišejo madžarski mediji, naj bi pravila, koliko toliko uredili, do jutri, 30. maja, saj naj bi imeli madžarski črpalkarji s sedanjimi, kar veliko dela, da tujcem pojasnijo pravila, ki še njim samim niso čisto jasna (Madžarska naftna družba MOL objavlja – TA PRAVILA).

Dejstvo je tudi, da so objavljeni podatki, ki govorijo o tem, da so na Madžarskem za tujce cene osnovnih dveh naftnih derivatov (95- oktanskega bencina in dizelskega goriva) višje, oz. se morajo prodajati po tržnih cenah, lahko zaradi nedorečenih pravil predmet zaračunavanja let teh, s strani “iznajdljivih” madžarskih črpalkarjev, po »njihovih« pravilih.

Ne glede na navedeno pa velja vedeti in se zavedati, da naši vzhodni sosedje, od 27. maja, niso več “turistična destinacija” za točenje njihovega goriva po regulirani ceni./LN/Fotografije: arhiv LN/