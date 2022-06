Digitalni boni na voljo s 15. junijem

Ljubljana, 12. junij 2022 – Odhajajoča vlada je 12. maja, sprejela uredbo na podlagi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki jo nova vlada ni preklica, torej velja. Zato bodo s sredo, 15. junija, lahko vsi upravičenci iz skupine šolajočih, to so učenci zadnje triade osnovne šole, vsi dijaki in vsi študentje, lahko začeli unovčevati digitalne bone ’22 v vrednosti 150 evrov. Uredba prinaša tudi izjavo o unovčitvi in izjavo o združitvi digitalnih bonov (če jih bodo bratje, sestre, polbratje, polsestre želeli združiti), ki ju bodo upravičenci potrebovali pri unovčevanju.

Za leto 2022 je vrednost bonov določena, kot že zapisano, v višini 150 evrov, porabiti pa jih bo mogoče za nakup računalniške opreme, starejši (od 55 let naprej) se bodo pred unovčitvijo bona morali udeležili brezplačnih izobraževanj s področja osnovnih digitalnih veščin.

Pomembno je vedeti, velja za starejše od 55 let, da bodo ti šele, ko bodo opravili neformalno izobraževanje, bodo v informacijski sistem FURS vpisani kot upravičenec do digitalnega bona ’22, torej si bodo od takrat lahko izrabili vrednost digitalnega bona pri izbranem ponudniku storitev ali opreme.

Vsa izobraževanja (so brezplačna) – velja za starejše od 55 let – bodo potekala letos poleti in jeseni, pogoja za udeležbo pa bosta stalno prebivališče v Sloveniji in dopolnjenih 55 let na dan 12. marec 2022. Seznam izvajalcev, ki bodo zagotavljali izobraževanje bo predvidoma znano (objavljen na tej povezavi – shranite si jo) konec julija, izobraževanja naj bi se pričela v avgustu. Vsi upravičenci pa bodo bone lahko unovčevali do 30. novembra 2022./

Vsa verodostojna navodila, obrazci in ostala sporočila za pridobitev digitalnega bona lahko spremljate na tej AKTIVNI POVEZAVI.