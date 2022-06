Kdo daje pravico Tanji Fajon, da uporabi ime velikega Slovenca Borisa Pahorja za nepomembno dvorano

Ljubljana, 15. junija 2022 – Trenutna ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je danes 15. junija, kar tako poimenovala dvorano na ministrstvu za zunanje zadeve po velikem Slovencu in kulturniku Borisu Pahorju.

Ob tem je nonšalantno izjavila; “V izjemno čast mi je to dvorano poimenovati po Borisu Pahorju in želim si, da bi dogajanje v njej odsevalo veličino njegovega duha,” je dejala Tajn0va v nagovoru ob imenovanju nepomembne dvorane po VELIKANU!

Njeno dejanje lahko razumemo tudi kot poceni reklamo za sebe in prisvajanje imena in zaslug, ki jih je Boris Pahor priboril za sebe in njegov ljubi slovenski narod. Namreč Boris Pahor, ki je bil velik intelektualec in kulturnik, je zavračal vse totalitarizme, katerih žrtev je bil tudi sam. Tako nacizma, fašizma ter komunizma.

In ravno politični predniki, po katerih se Tanja Fajon sama zgleduje in se jim klanja, namreč je predsednica naslednikov komunizma, so Borisa imeli za sovražnika in mu sledili ter prepovedali vstop v takratno Jugoslavijo. Prisluškovali so mu na domu in grenili življenje.

Boris Pahor je bil velik človek in vpliven med demokratičnimi Slovenci, tega se je sam tudi zavedal. O Tanji Fajon ter njej podobnih je imel svoje mnenje, katerega ni skrival. In prav gotovo si sam ne bi štel v čast, da bi šel s temi tipi (op.a. Tanjo Fajon et al.) tudi na kavo ne.

Boris Pahor je velik Slovenec in zgled, Tanja Fajon pa zna le težiti s prežvečenim temami in moriti s prežvečenimi metodami agitpropagande, prav daleč od kakršnekoli kulture. Prav neokusno je, ko sploh omeni ime Borisa Pahorja, kaj šele, da ga izkorišča za lastne nizke cilje./Marko Lovrečić/Foto: arhiv LN/