Lahkonočnice – pravljice, ki otrok iz tujine omogočajo hitrejše vključevanje v družbo

Ljubljana, 21. junij 2022 – Slovenske vrtce v zadnjih letih obiskuje vse več otrok iz tujine, ki se pri vključevanju v družbo srečujejo z jezikovno bariero. Da bi slovenskim otrokom približali tuje jezike, vzgojiteljem pa ponudili orodje za vključevanje teh otrok, je družba A1 Slovenija temu posvetila novo serijo prepoznavnih pravljic Lahkonočnic.

Gre za šest pravljic slovenskih pisateljev, ki so jih interpretirali znani dramski igralci, otrokom in tako otrokom približuje bosanski, albanski, makedonski, ruski, ukrajinski in nemški jezik. Pravljice poleg slovarja tujih besed in fraz spremlja tudi nekaj iger za zabavno učenje tujega jezika, ki so nastale v sodelovanju s Pionirskim domom – Centrom za kulturo mladih.

Kot je znano je v Sloveniji število otrok iz Bosne in Hercegovine, Kosova, Albanije, Makedonije in drugje, katerih slovenščina ni materni jezik v vrtcih in šolah iz leto v leto narašča, njihova vključenost v naš izobraževalni sistem pa je pogosto odvisna od prizadevanj posameznih vzgojiteljev. »Otrokom poskušamo nuditi kar se da veliko spodbud za učenje slovenščine, vključevanje v družbo ter komunikacijo in igro z vrstniki. Pri tem ni nujno, da vzgojitelj govori ali pozna jezik otroka, prav tako si ne more vedno pomagati z angleščino. Lahkonočnice predstavljajo most, s katerim lažje in na otroku bolj prijazen način spregovorimo o težavah ter si pomagamo pri sporazumevanju in spoznavanju podobnosti in razlik v kulturi. Tako gradimo temelje in pozitivno vplivamo na odnose in povezovanje,« je povedala Nina Mav Hrovat, ravnateljica vrtca, pisateljica in soustvarjalka Lahkonočnic.

Pravljice, ki otrokom pomagajo najti skupni jezik

Tako A1 Slovenija že šesto leto s projektom Lahkonočnice skozi premišljeno načrtovane teme pravljic nagovarja aktualne izzive, ki so del odraščanja vsakega otroka. Nova, deveta sezona tematskih pravljic otroka uči vrednot, kot so sodelovanje, spoštovanje, tolerantnost, empatija in prijateljstvo. Skozi vsakodnevne primere pa najmlajšim predstavi tudi osnovne besede in fraze tujih jezikov, s katerimi se danes najpogosteje srečujejo: bosanščine, albanščine, makedonščine, ruščine, ukrajinščine in nemščine.

»Pravljice so čudovit način, da se skozi domišljijski svet dotaknemo pomembnih tematik ter preko njih otroke učimo o vrednotah in želenem vedenju, ob tem pa staršem in vzgojiteljem damo povod in orodje za pogovor z najmlajšimi in ideje za učenje skozi igro. Lahkonočnice so edinstven družbeno odgovoren projekt, s katerimi v A1 Slovenija povezujemo generacije in s kakovostnimi vsebinami bogatimo življenja naših uporabnikov,« je o novih Lahkonočnicah povedala Tatjana Kos, vodja projekta Lahkonočnice.

Pravljice, ki otrokom pomagajo najti skupni jezik, so ustvarili slovenski pisatelji Sebastijan Pregelj, Tomo Kočar, Cvetka Sokolov, Žiga X Gombač, Nina Kokelj in Nina Mav Hrovat ter interpretirali znani dramski igralci Jurij Souček, Milena Zupančič, Janez Hočevar, Marijana Brecelj, Aleš Valič in Maja Končar. Staršem in vzgojiteljem bodo pri učenju tujega jezika v pomoč tudi nasveti in igre za zabavno in zapomnljivo učenje, ki so nastale v sodelovanju s strokovnjaki za učenje jezikov iz Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih.

Lahkonočnice kot orodje za medkulturno povezovanje

Pravljice imajo pomembno vlogo pri razvoju otroškega doživljanja sveta in vplivajo na globljo raven razumevanja dogajanja ter otroke skozi zgodbo spodbujajo k spoznavanju vrednot: »Otrok lahko skozi zgodbo doživlja lastna čustva, poglobi lastno življenjsko izkušnjo in se z zgodbo identificira, lahko pa zgodba v njem vzbudi empatijo, tako da prepozna drugega v nekem svetu ali kulturi,« pravi dr. Barbara Baloh, izredna profesorica didaktike slovenščine na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.

Projekt ima velik pomen pri sprejemanju medkulturnosti že pri najmlajših: »Bolj kot ima posameznik izoblikovan odnos do kulturne raznolikosti, bolj je občutljiv, razumevajoč in bolj sprejema medkulturnost. In ker kulturo največkrat enačimo z jezikom, čeprav ni samo to, je pomembno dati glas vsem otrokovim maternim jezikom, kar ponujajo nove Lahkonočnice. Te so pozitivna spodbuda tako za otroke, katerih materni jezik je slovenščina in se bodo seznanili z novim jezikom kot za otroke, katerih materni jezik ni jezik večine in imajo te pravljice za njih poseben čustveni pomen,« je še dodala.

152 pravljic in 1,9 milijona predvajanj – V projektu Lahkonočnice je 152 pravljic, ki nagovarjajo medvrstniško nasilje, otroške strahove, pisani svet čustev, učijo spletanja odnosov, strpnosti in o pomenu čebel, pomagajo pri razvoju govora, krajšajo otrokom dneve v Pediatrični kliniki ali pa jih preprosto zazibljejo v sen. Zvočne pravljice imajo do danes že več kot 1,9 milijona poslušanj.

Nova sezona Lahkonočnic – pravljic, ki otrokom pomagajo najti skupni jezik, je brezplačno dostopna na tej ATKIVNI spletni strani.