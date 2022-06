Znan program za Zlati in srebrni abonma CD -2022/23 

Ljubljana, 29. junij 2022 – Iz Cankarjevega doma, Ljubljana so nam posredovali programa za Zlati in srebrni abonma 2022/23. Sodeč po programu je pred ljubitelji koncertov izjemna programska ponudba, ali drugače rečeno šlo bo za pravo mednarodno glasbeno sezono, vredno obiska. Česa bodo deležni imenitniki zlatega ali srebrnega abonma, si lahko ogledate v nadaljevanju.

In tak bo Zlati abonma – Prihodnja sezona mednarodnega orkestrskega cikla prinaša velike orkestre, projekte glasbeno-scenskega in liturgičnega značaja. Na našem odru se bodo zvrstili vrhunski umetniki, ki so nas že prepričali v minulih sezonah. Ob izbranih delih železnega repertoarja se nam obetata tudi novi stvaritvi, ki bosta doživeli premiero v pomladnih mesecih 2023.

Uvod bo pripadel baročnemu ansamblu Il Pomo d’Oro, ki vsako leto na novo odkrije delo iz operne zakladnice. Tokrat se posvečajo operi Ariodante, eni najlepših Händlovih oper. Zgodovinska premiera je bila v novo odprtem Covent Gardnu, podaja pa mojstrsko oblikovano glasbeno dramo situacijskih zasukov o politični moči in ljubezni na škotskem dvoru. Ob grškem dirigentu Georgeu Petrouu bo naslovno vlogo interpretiral argentinski zvezdnik Franco Fagioli, glavna ženska vloga bo zaupana Melissi Pétit, ob njima pa bo Händlovo glasbeno dramo podal niz nadarjenih pevcev, ki se naravno stekajo k mednarodni kakovosti ansambla.



Orkester Romanske Švice je eden najbolj cenjenih evropskih ansamblov, katerega odličnost so oblikovali izjemni umetniški vodje, od leta 2017 je na ta izpostavljeni položaj stopil Jonathan Nott.

Jesenska turneja bo v znamenju mogočne Straussove simfonične pesnitve Tako je govoril Zaratustra, solistka pa bo žanrsko vsestranka in interpretativno verodostojna violinistka Viktoria Mullova s prvim Šostakovičevim koncertom.

Po odpovedanem srečanju se veselimo gostovanja Bergenskega filharmoničnega orkestra pod taktirko glavnega dirigenta Edwarda Gardnerja, s katerim nadaljujejo polnokrvno glasbeno zgodbo, uspešno vpeto v širše norveško in mednarodno okolje.

Frieder Bernius, priznani specialist zgodovinsko podprtih interpretacij vokalno-inštrumentalnih del, prihaja s svojima ansambloma in izbranimi solisti. S Komornim zborom Stuttgart in Dvorno kapelo Stuttgart bodo podali monumentalni Bachov Pasijon po Mateju.

Kraljevi škotski nacionalni orkester vodi razmahnjeno gostovalno dejavnost, poleg osrednje vloge v glasbenem življenju Škotske. Njihov glavni dirigent, Danec Thomas Søndergård, je cenjen gost predvsem skandinavskih in severnoameriških orkestrov, zanimiva pa so orkestrova naročila novih del. V Sloveniji bo tako prvič zazvenelo novo delo pianista Fazila Saya za koncertante orgle in trobento – s Christianom Schmittom in Matthiasom Höfsom, ki smo ju pred leti v komorni kombinaciji že gostili v Srebrnem abonmaju.Posebno zanimiv bo zaključni junijski dogodek v produkciji flamske hiše Muziektheater Transparant. Nizozemski komorni zbor HERMESensemble pripravljata premiero glasbenogledališkega dela kitajskega skladatelja Huang Rua, katerega koncept in režijo podpisuje Karmina Šilec. Navdih je tibetanska Knjiga mrtvih, ki opisuje spremljanje umrle duše v onostranstvo. V delu Med dvema svetlobama se tako avtorji in izvajalci podajajo na raziskovanje vmesnega stanja med ugasnjeno svetlobo življenja in prihodnjo svetlobo posmrtnosti…. Zlati abonma – AKTIVNA POVEZAVA



In Srebrni abonma bo ponudil – Mednarodni komorni cikel se v prihodnji sezoni v celoti seli v Gallusovo dvorano; tu smo sicer organizirali niz nepozabnih dogodkov v obdobju vzdrževanja predpisane razdalje in parter se je izkazal kot domačno in akustično prilagodljivo prizorišče. Ponuja tudi visoko stopnjo odzivne komunikacije ter neposrednega stika med izvajalci in poslušalci, kar je ključen dejavnik kakovostne komornoglasbene izkušnje.

Orgelski koncerti so zaščitni znak našega cikla že od samih začetkov, ne dvomimo, da bo vse izrazne možnosti inštrumenta v Gallusovi dvorani izkoristil vsestanski švedski organist Gunnar Idenstam. Glasbenik širokega zanimanja, samosvoj improvizator in skladatelj bo v drugem delu koncerta predstavil Metal Angel, eno svojih zadnjih večjih del.

V sodelovanju z oktobrskim festivalom Cellofest Ljubljana bomo predstavili nemškega violončelista Juliana Steckla. Z njim bo muziciral pianistični partner Paul Rivinius, s katerim sta objavila kritiško visoko cenjene posnetke, pripravljata pa francosko zasnovan spored del prve polovice 20. stoletja.

Prestavljeno gostovanje Ansambla Albana Berga z Dunaja se nam obeta novembra, s sporedom del skladateljev, ki so zaščitni znak in tudi slogovna opredelitev te zasedbe sedmih glasbenikov. Obujajo duh zasebnega koncertnega društva, ki so ga pred stoletjem zasnovali Schönberg, Berg in Webern, da bi lahko udejanjili izvajanje in poslušanje glasbe svojih novatorskih estetskih nazorov.

Marca pričakujemo recital avstrijsko-britanskega pianista Sira Andrása Schiffa. Razgledan in radoveden glasbenik visoke zvočne občutljivosti postavlja svoje interpretacije v širši kontekst, posveča se tudi dirigiranju in glasbenemu vodenju ansamblov klasicistične zasedbe, med priznanji njegovega dela pa so grammy, nagrada grammophone ter niz častnih imenovanj, medalj in doktoratov.

Violinist Barnabás Kelemen je prepričal vrsto svetovnih koncertnih dvoran z igranjem, ki spaja samozavestno virtuozno tehniko in razgiban, strasten interpretativni slog. Kot večznačen in idejno odprt glasbenik z bliskovitim uvidom v sporočilnost partitur ni le izjemen koncertant, udejanja se tudi kot umetniški vodja festivalov, dirigent in pedagog. Njegov partner bo 25-letni pianist Mihály Berecz, na Madžarskem že uveljavljeno ime z gostim urnikom sodelovanja, mednarodno pa ga spremlja kar nekaj naslovov pomembnih pianističnih tekmovanj.

Posebno doživetje bo zaključni koncert, ki ga pripravlja mednarodno dejavni tenorist Aco Bišćević. Razgrnil nam bo kantate iz presunljivo lepe Bachove in Händlove vokalne zakladnice, ob tem tudi prve izvedbe kantat Carla Heinricha Grauna v sodobnem času. Oživil jih bo iz rokopisov in interpretiral ob slogovno poglobljeni igri češkega Godalnega kvarteta Reicha, katerega člani se udejanjajo v interpretiranju baročne in stare glasbe…. Srebrni abonma – ATIVNA POVEZAVA/

Seveda velja dodati tudi povezavo s podatki, kako do, in za koliko boste morali odšteti za dopolnilo omenjenih kulturnih užitkov – Podatki so tu!/Objavo pripravila: Alenka T. Seme/CD/Foto: press CD/