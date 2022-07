Zaključena je druga izvedba pohodniške avanture I feel Slovenia HIGHLANDER Julian Alps, ki je del svetovno znane verige HIGHLANDER Adventure

Kamnik, 8. julij 2002 – Zaključena je druga izvedba 5- dnevne pohodniške avanture I feel Slovenia HIGHLANDER Julian Alps, katere se je letos udeležilo 230 pohodnikov iz 8 držav, med drugim iz ZDA, Velike Britanije, Nemčije, veliko pa je bilo tudi Hrvatov in Srbov, ki vedno bolj obiskujejo slovenske gore.

100 kilometrov dolga trasa je udeležence vodila z Vogla, preko Rodice in Črne prsti, kjer so bili deležni prelepih razgledov na Bohinjsko jezero na eni strani in Baško Grapo na drugi strani. Pot so nadaljevali proti Podbrdu, čez slikovite vasice Stržišče in Rut do Kneških raven. Pohodniki so se nato podali čez planini Kuk in Lom do Tolmina in naprej čez Kolovrat do Livka. Zadnji dan pa so dosegli Napoleonov most v Kobaridu, v bližini katerega je bil tudi cilj.

Del udeležencev se je podal na krajšo različico; HIGHLANDER55, kjer so prehodili dobrih 55 km in po treh dneh pohod zaključili v Mostu na Soči.

Posebnost HIGHLANDERja je, da udeleženci spijo na začasno urejenih šotoriščih, vso potrebno opremo pa nosijo s seboj. Na kontrolnih točkah jih pričaka hrana, voda in dodatni program, vendar si morajo obroke skuhati sami s svojo opremo. Tisti, ki pot uspešno zaključijo, prejmejo naziv HIGHLANDER in s tem posebno priznanje.

»Zadovoljni smo z odzivom udeležencev in posebej nas veseli, da so se številni lanski udeleženci letos ponovno pridružili« je povedal Goran Sambt, predstavnik organizatorja. Dodal je še, da tovrstni pohodi potekajo v 15 državah sveta, Slovenija pa je prva z dvema prireditvama v enem letu.

Organizatorji jeseni pripravljajo še I feel Slovenia HIGHLANDER Kamniško Savinjske Alpe

Pohodniško avanturo, kjer bodo udeleženci prehodili 100 km od Mozirja do Krvavca, bomo začeli v Mozirskem gaju, se povzpeli na Golte in pot nadaljevali pa razglednih grebenih na Smrekovec, Travnik in Raduho. Na severni strani se bo odpiral pogled na Koroško, na južni pa na Šaleško in Savinjsko dolino ter osrednjo Slovenijo. Nato se bomo spustili do Luč, kjer bomo prečkali reko Savinjo, se povzpeli na Lepenatko in naprej na Veliko planino. Po spustu v Kamniško Bistrico sledi še zadnji vzpon do cilja na Krvavcu.

Ne gre pa le za pohod, spoznali bomo edino vulkansko pogorje v Sloveniji, si ogledali Snežno jamo, kjer kraljujejo ledeni kapniki, se osvežili v dveh gorskih rekah Savinji in Kamniški Bistrici in občudovali cvetje v Mozirskem gaju in Alpskem vrtu. Na Veliki planini nas bo spremljala tipična pastirska arhitektura, v Preskarjevem muzeju pa bomo lahko spoznali življenje pastirjev v 19 stoletju. V Kamniški Bistrici tudi ne bomo mogli mimo dvorca slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika.

Organizatorji poudarjajo, da je prireditev netekmovalne narave, vsak udeleženec hodi v lastnem tempu in »tekmuje« izključno s svojim ciljem, ob tem pa spoznava okolje, uživa v neokrnjeni naravi in navezuje nova prijateljstva. Izziv je s seboj nositi svojo opremo za prenočevanje in kuhanje in se orientirati po zemljevidu, ki ga prejmejo od organizatorja. Posebno pozornost namenjajo ohranjanju narave in varnosti v gorah. Dogodek bo potekal od 14.9.-18.9.2022. Prijave potekajo preko spletne strani https://highlanderadventure.com/kamnik/sl