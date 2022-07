AJPES na podlagi predloga občin po uradni dolžnosti pričel z izbrisom RNO; In…?!

Ljubljana, 12. julij 2022 – Z namenom zagotavljanja ažurnega in preglednega registra je AJPES v juniju 2022 na podlagi predloga občin po uradni dolžnosti pričel z izbrisom tistih nastanitvenih obratov v Register nastanitvenih obratov (RNO), ki niso več aktivni.

AJPES bo izbrisal vse nastanitvene obrati, za katere izvajalci nastanitvene dejavnosti vsaj 12 mesecev niso poročali podatkov o gostih prek spletne aplikacije AJPES, kot to določa zakon, ki ureja prijavo prebivališča.

Kot je znano je AJPES je v skladu s 15.b členom Zakona o gostinstvu in 2. členom Pravilnika o registru nastanitvenih obratov s 1.12.2017 vzpostavil in upravlja Register nastanitvenih obratov (v nadaljevanju: register), v katerega izvajalci nastanitvene dejavnosti (v nadaljevanju: zavezanci) vpisujejo nastanitvene obrate.

Nastanitveni obrati so:

– gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi ter kampi),

– prostori za goste pri sobodajalcih,

– kmetije (nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji), ki gostom nudijo nastanitev in marine.

AJPES v RNO vpiše vse nastanitvene obrate, za katere izvajalci nastanitvene dejavnosti oddate vlogo za vpis na delovni dan najpozneje do 13. ure (velja tudi za petek ter dan pred praznikom). Nastanitvene obrate, za katere vlogo za vpis v RNO boste oddali po 13. uri ali kasneje, se bodo v RNO vpisali naslednji delovni dan.

Vpis nastanitvenega obrata v RNO je predpogoj za poročanje o gostih in prenočitvah prek aplikacije eTurizem.

Tako poroča AJPES!Mi pa dodajmo, da Register nastanitvenih obratov (RNO) obveza in ne samo pravica. Dejstvo je, da ne-vpis v register pomeni, da t. i. ponudniki nastanitev, ki mimo registra oddajajo svoja stanovanje – teh je po Sloveniji na tisoče – kot nastanitveni prostor to delajo in zaslužijo na črno. Drugače rečeno, služijo denar ne da bi zato plačali ustrezne davke.

Veliko takšnih ponudnikov nastanitev je predvsem na obali in drugih turističnih krajih, kjer lastniki nepremičnin »vikendaši« te brez nadzora oddajo turistom, tako domači kot tujim. In kdo jih nadzira? Pristojni organi! In to kako? Da jih praviloma ne nadzirajo./LN/Foto: LN – le ponazoritvene/