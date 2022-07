Odsluženi čevlji so postali blazina 

Nemčija, 20. julij 2022 – Lani je adidas v trajnostni akciji zbral več kot 250 parov starih čevljev, namenjenih nadcikliranju (ang. upcycling). V sodelovanju s slovenskim socialnim podjetjem Preoblikovalnica so odsluženim čevljem dali »novo življenje« – ustvarili so dve blazini za na plažo ali oblazinjenje lesenega naslonjača.

Z akcijo, ki je potekala pod geslom »Stan Smith, za vedno«, so v adidasu dokazali, da je najboljši copat tisti, ki je večen, ter hkrati podprli svojo namero, da bodo do konca leta 2024 vsi njihovi izdelki trajnostni in narejeni iz 100 % recikliranih materialov.

Tako so se povezali s Preoblikovalnico, ki odpadne materiale predeluje v nove izdelke, ter ljudi pozvali, da v prodajalne adidas shop, BUZZ in The Athlete’s Foot prinesejo svoj stari par čevljev, v zameno pa pridobijo popust na naslednji nakup.

K trajnostni akciji so pristopili tudi znani Slovenci in vplivneži, kot so Tim Kores Kori, Nika Krmec, Davida Amaro, Nipke, Lili Čadež, Adrijana Dimec in drugi, ki so na svojih družbenih omrežjih delili ideje za ponovno uporabo odsluženih materialov, k zbiralni akciji pa prispevali tudi vsak svoj par starih copat. Skupno so v adidasu zbrali več kot 250 parov starih čevljev, jih v ljubljanski Aleji postavili na ogled kot skulpturo v obliki logotipa adidas Originals, nato pa Preoblikovalnici pustili proste roke pri ustvarjanju novega izdelka.

Andrej Kurent, ustanovitelj in idejni vodja Preoblikovalnice, je ob tem povedal: »Pred končno predelavo zbranih čevljev sem spisal več kot 20 projektov – eden, ki se mi še zdaj zdi zanimiv, je pak, narejen iz podplatov, ali pa žoge in usnjenega dela čevljev. Smo se pa na koncu odločili, da izdelamo dve blazini za na plažo, primerni tudi za oblazinjenje lesenega stola, ki smo ga v Preoblikovalnici razvijali leto dni.«