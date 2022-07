Pred nami volitve predsednika države, lokalne volitve in volitve novega DS

Ljubljana, 21. julij 20222 – Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je danes, 21. julija, podpisala tri dokumente, in sicer odloke za razpis volitev, predsednika država, lokalnih volitev – županov i občinskih svetov in volitve svetnikov in svetnic za novi državni svet.

Prvi krog volitev predsednika republike bo opravljen 23. oktobra, 20. novembra bodo volivke in volivci volili župane in občinske svete, volitve v državni svet pa bodo izvedene 23. in 24. novembra.

Predsedniške volitve – S podpisom odloka o volitvah predsednika države – 23. oktobra (sedanjemu predsedniku Borutu Pahorju namreč poteče drugi mandat) je določen tudi datum, ko začnejo teči roki za volilna opravila, in sicer je to 22. avgust.

Z istim dnem bo mogoče tudi vlaganje kandidatur. Kandidate za predsednika republike lahko predlagajo poslanci, politične stranke in volivci. Če se kandidat za predsedniško funkcijo poteguje s podporo poslancev, potrebuje deset njihovih podpisov, če na volitvah nastopi s podporo volivcev, pa najmanj 5000 podpisov volilnih upravičencev.

Novoizvoljeni predsednik bo v DZ predvidoma prisegel 23. decembra, dan zatem, ko se izteče mandat aktualnemu predsedniku Borutu Pahorju – ta je svoj drugi mandat začel 23. decembra 2017.

Lokalne volitve – Lokalne volitve, ki bodo, kot je to določeno z zakonom, tretjo nedeljo v novembru, torej 20. novembra. Drugi krog županskih volitev v občinah, kjer v prvem krogu še ne bodo izvolili župana, pa bo 4. decembra. Volilna opravila bodo začela teči 5. septembra.

Volitve bodo potekale v vseh 212 občinah. Volivke in volivci pa se bodo na njih izrekali tako o županih, kot članih občinskih svetov, ki imajo glede na velikost občine različno število članov, v skladu z zakonom od sedem do 45. V občinah, kjer prebivajo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, bodo volili tudi predstavnike teh skupnosti v občinski svet.

Volitve v državni svet – Volitve v državni svet bodo 23. nnovembra (takrat bodo izbirali predstavnike lokalnih interesov) in 24. novembra, ko bodo izbirali predstavnike delodajalcev, delojemalcev, kmetov, obrtnikov, samostojnih poklicev ter negospodarskih dejavnosti. Za dan razpisa splošnih volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 1. september.

Volitve v DS potekajo posredno, državni svetniki pa so voljeni za dobo petih let. Sestavo državnega sveta, v katerem so zastopani različni družbeni interesi, določa že ustava.