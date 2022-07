Covid-19: Okužb vse več, Fafangel naj bi se oglasil jutri

Ljubljana, 21. 7. 2022 – Sodeč po aktualnih podatkih okuženih v Sloveniji – spodaj so prikazani podatki NIJZ (podatki so za 20. julij) – za covid-19 se število okuženih vztrajno povečuje. Res je, da se stanje drastično ne spreminja, a se velja zamisliti, če se ve, da gre pri opredelitvi stanja le za t. i. samoiniciativno prijavo okuženih. Torej tisti, ki se iz takšnega ali drugačnega razloga preverjajo, če so okuženi, ker čuti neustrezna stanja v svojem telesu (povišana telesna temperatura, slabo počutje, utrujenostjo, nahod, kašelj in pri težjih oblikah občutek pomanjkanja zraka).

Prvi strokovnjak, kako se lotiti covida-19, dr. Fafangel naj bi jutri le pojasnil, kakšni ukrepi nas čakajo. No, n potrebe, da računate kaj posebej drastičnega, še najmanj pa to, da bi Fafangel okrcal predsednika vlade Goloba, ki priporoča zdravljenje covida-19 z vitaminom D in morsko vodo. Počakajmo do jutri in videli bomo, kako se bo vse večje okuženosti lotil dr. Fafangel.

Po stanje spremlja NIJZ – AKTIVNA POVEZAVA:

Aktualni podatki za pretekli dan, 20. julij 2022

-število testiranih na s PCR – 825

-število testiranih HAGT – 6.138

-število potrjenih primerov – 1,829

-število aktivnih primerov (ocena) – 20.825

-število primerov na 100.000 prebivalcev Slovenje v zadnjih 14 dne – 983

-povprečje potrjeni primerov v zadnjih 7 dneh – 1.565

Pregled za celotno obdobje 4. 3. 2020 do 20. 7. 2022

-število testiranj PCR – 2.696.692

-število testiranih HAGT – 16.110.354

-število potrjenih primerov – 1.068.319/Moški: 500.724/Ženske: 564.492

-število cepljenih z enim odmerkom – 1.265.924

-število cepljenjih z vsemi odmerki – 1.222.372

Opomba – Zbrani podatki do vključno preteklega dne se osvežijo vsak dan do 10. ure, sporoča NIJZ

Takšni pa so podatki skozi prizmo predstavitve, Sledilnika, ki zbrane podatke analizira in pregledno predstavi njihov vpliv in razširjenost epidemije COVID-19 v Sloveniji, in sicer po različnih primerjalnih parametrih./LN