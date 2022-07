Covid-19: Okužbe se naprej rastejo, odgovorni priporočajo, a še nič definiranega

Ljubljana, 25. 7. 2022 – Sodeč po aktualnih podatkih okuženih v Sloveniji – spodaj so prikazani podatki NIJZ (podatki so za 24. julij) – za covid-19 se število okuženih vztrajno povečuje. Res je, da se stanje drastično ne spreminja, a se velja zamisliti, če se ve, da gre pri opredelitvi stanja le za t. i. samoiniciativno prijavo okuženih. Torej tisti, ki se iz takšnega ali drugačnega razloga preverjajo, če so okuženi, ker čuti neustrezna stanja v svojem telesu (povišana telesna temperatura, slabo počutje, utrujenostjo, nahod, kašelj in pri težjih oblikah občutek pomanjkanja zraka).

Kako se je treba stanja lotiti ureja skupina strokovnjakov pod taktirko NIJZ, ki je minuli četrtek predstavila le priporočila, ki ne narekujejo prebivalstvu, kaj mora to storiti, ampak to prepuščajo posameznim institucijam, rekoč, da stanje trenutno še ne potrebuje jasnejših navodil, razen nasveta.

A mi, ki nismo strokovnjaki, vseeno priporočamo samostojni nadzor ob približevanju večjemu številu ljudi. Velja pa vedeti, da imajo bolnišnice in nekatere zdravstvene enote jasno zahtevo, da lahko k njim vstopate neokuženi in z masko. Ni PRIPOROČILO! Je zahteva!

Sodeč po aktualnih podatkih okuženih v Sloveniji – spodaj so prikazani podatki NIJZ (podatki so za 24. julij) – za covid-19 se število okuženih vztrajno povečuje.

Po stanje spremlja NIJZ – AKTIVNA POVEZAVA:

Aktualni podatki za pretekli dan, 24. julij 2022

-število testiranih na s PCR – 428

-število testiranih HAGT – 1.823

-število potrjenih primerov – 516

-število aktivnih primerov (ocena) – 21.919

-število primerov na 100.000 prebivalcev Slovenje v zadnjih 14 dne – 1.035

-povprečje potrjeni primerov v zadnjih 7 dneh – 1.596

Pregled za celotno obdobje 4. 3. 2020 do 2. 7. 2022

-število testiranj PCR – 2.699.010

-število testiranih HAGT – 16.127.117

-število potrjenih primerov – 1.072.183/Moški: 502.819/Ženske: 567.225

-število cepljenih z enim odmerkom – 1.265.980

-število cepljenjih z vsemi odmerki – 1.222.419

Opomba – Zbrani podatki do vključno preteklega dne se osvežijo vsak dan do 10. ure, sporoča NIJZ

Takšni pa so podatki skozi prizmo predstavitve, Sledilnika, ki zbrane podatke analizira in pregledno predstavi njihov vpliv in razširjenost epidemije COVID-19 v Sloveniji, in sicer po različnih primerjalnih parametrih./LN