Naivni Mesec misli, da bo s »štempljanjem« pomagal delavcem; Razen?!

Ljubljana, 9. avgust 2022 – “Moji osebnosti bolj ustreza biti minister kot biti opozicijski poslanec,” je nedavno v intervjuju za N1 povedal koordinator Levice Luka Mesec. Politik Levice, svojem specifičnem obnašanju in pogledi, ki bi prej, vsaj del, sodili v preteklost in ne prihodnost. Politik, ki se mu je izpolnila želja, da je res postal minister.

A se ve, da Mesec trenutno zaseda mesto ministra za delo, družino, socialne zadeve in ne mesto, ki si ga je sam izmislil. Kot se ve, bo, ko bo Golobu (Gibanju Svoboda, SD in Levici) uspelo razširiti svojo ekipo na 20 ministrov, Mesec vodil ministrstvo za solidarno prihodnost, ki ga trenutno nima nobena država na svetu.

No, in to je delček, kako si gospod Luka, predstavlja biti minister. Nedavno je namreč poslal v javno obravnavno zakonsko novelo (trenutno je v t.i. javni razpravi av avgustu, ko so ljudje na dopustu), ki med drugim ureja tudi vodenja evidenc delovnega časa.

Mesec z njim predlaga, da bi se odslej elektronsko beležil čas prihoda in odhoda delavca z dela, obseg odmora in odmora med delovnim časom, opravljene ure dela v nočnem delu, ob nedeljah, med prazniki, v izmenah, ali deljenem delovnem času, opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času, ali začasno prerazporejenem delovnem času, vključno s tekočim seštevkom odpravljenih delanih ur v tednu, mescu in letu.

Čudno je, da se na to socialistično Mesečevo nebulozno ne odzovejo podjetniki in obrtniki, in sicer tisti, ki s svojimi pridnimi sodelavci trenutno še ustvarjajo toliko, da ta politično razslojena država (lahko bi rekli tudi evropsko balkanska provinca) deluje.

Res je, da bi pristojne službe že davno morale narediti red na področju delovnega časa, a pri vodenju podjetij t. i. “gazd”, ki dobesedno kradejo svoje delavce, a tudi državo. A zanimivo je, da njih nihče ne preganja in vsi odgovorni in plačani zato – tudi sindikati – to mirno gledajo in ne ukrepajo.

Dejstvo je, da v Sloveniji ni poglavitna težava »štempljanje« delavcev, ampak to, da je ta država neorganiziran in močno skorumpirana. Skorumpirana do te mere, da stanja ni mogoče več zaustaviti, ker je skorumpiranost metastazirala in tako načela vsako poro te družbe, kar pomeni bi bilo potrebno za veliko število ljudi res zagotoviti »štempljanje«, a ne ob prihodu na delo ali iz dela, ampak, a so tipi še v celici na Dobu in drugih zaporih po Sloveniji.

A tega stanja v Sloveniji ni mogoče urediti z Mesečevimi socialističnimi pristopi in ne s sovladajočimi NVO-ji, ki so se prisesali na državno blagajno, zdaj pa hočejo vladati, in sicer le tistim, ki jih krmijo, a se bojijo tistih, ki resnično kradejo na vseh področji.

In zdaj Mesec, kljub kaotičnemu stanju na različnih področjih družbe, želi spet urejati nepomembne stvari s preživetim socialističnim prestopom, kamor zagotovo sodi tudi »štempljanje«.

Dejstvo je, da je tako za podjetnike, kot zaposlene najbolj pomembno kaj so v službi naredili, in predvsem to, a so zato ustrezno plačani. In prav zato je zanimivo, da se pravi podjetniki, ki svojih delavcev ne kradejo, jasneje ne odzovejo (teh je pri nas pomembno število) in Luki Mescu, ki naj bi mu bolj ustrezalo biti minister, kot biti opozicijski poslanec, dajo vedeti, da s svojim dosedanjim delom ni vreden ne prvega ne drugega in predvsem to, da je Meščeva pobuda o »štempljanju« milo rečeno neumna.

Razen, če minister Mesec misli delati red v šolah, fakultetah, sodiščih, državnih uradih, torej v javnem sektorju (tam je trenutno po podatkih AJPES-a zaposlenih preko 160 tisoč ljudi), ki ga plačujejo delavci realnega sektorja ter s svojim evidentiranjem preganjati omenjene »gazde«, ki izkoriščajo svoje delavce, pa velja njegovo pobudo podpreti.