Tihotapci spet na veliko v Slovenijo vozijo migrante

Slovenija, 14. april 2022 – Samo včeraj, 13. avgusta, je https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/aktivnosti-slovenske-policije-v-zvezi-z-migracijamislovenska policija zajela skoraj 50 ilegalnih migrantov na južni zeleni meji. Koliko jih je prišlo čez neopaženih je vprašanje, a na to bi lahko vsaj delno odgovorili tržaški in avstrijski policisti, kamor nato rinejo ilegalci.

Odmeva pa tudi dogodek iz vzhodne Avstrije, v bližini mejnega prehoda pri kraju Kittsee v avstrijski zvezni deželi Gradiščanska, kjer je ruski tihotapec bežal s kombijem v katerem je imel naloženo 20 ilegalcev, pred avstrijsko policijo in doživel prometno nesrečo. Ubil je vsaj 3 ljudi, 7 je hudo poškodovanih. Po pričanju očividcev so ljudje leteli iz kombija kot lutke. Avstrijska policija je voznika kombija, domnevnega tihotapca, na kraju aretirala. Gre torej za krvavo industrijo in igranje s človeškimi življenji, vredno stroge obsodbe.

Kaj pa Slovenija? Z novo vlado kazni za tihotapce, če jih ujamejo, ostajajo enake kot prej, a s to razliko, da slednji sedaj pripeljejo migrante le do meje. Ker migranti po novem ne tvegajo vrnitve čez mejo (tako ministrstvo za notranje zadeve ter nekateri politiki) dobijo takoj azil in naj bi se jih integriralo v družbo, tihotapci tudi ne tvegajo s prehodom meje. Žal, pa to pomeni tudi, da bodo pripeljali še več migrantov, ki bodo lažno prosili za azil v Sloveniji ter služili krvavi denar.

ZURÜCK AUF DEN BALKAN – RITORNO AI BALCANI

T.i. azilanti, pa kot je njihova navada, se nato po okrepčanju na račun slovenskih davkoplačevalcev, ponovno podajo na pot na zahod in ilegalno prečkajo severno in zahodno mejo. Tudi tokrat na račun Slovencev, ki počasi dobivamo kar trajni nadzor na mejah z Avstrijo in Italijo.

Nič od schengena za Slovence torej in smer nazaj na Balkan. Sprašujemo se, ali nam nova vlada s svojo politiko do ilegalnih migrantov sporoča ravno to , da je naša nova pot nazaj v jugoslovansko sceno?

Tako vse skupaj izgleda in bo tudi izpadlo, več migrantov bodo spustili na svoje ozemlje, manj šans bo, da ostanemo del zahodne civilizacije. Res, pa je, da se marsikateri prebivalec Slovenije v Evropi pač ne počuti domače. No, Prešeren pa se je. Toliko, da se ve!/Pripravil: M.L/