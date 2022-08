Blagovnim rezervam je svojo pšenico ponudil le en ponudnik

Ljubljana, 17. avgusta – Včeraj je bilo objavljeno, da se je za javno naročilo zavoda za blagovne rezerve (javno natočilo) za razširjen odkup 40.000 ton pšenice letine 2022 za človeško prehrano prijavil le en ponudnik. Zavod naj bi zdaj ponudbo in se, če je vse tako kot mora biti odločil o oddaji naročila, če? Podrobnosti o ponujenih količinah niso razkrili.

Na zavodu zagotavljajo, da trenutne zaloge pšenice zadoščajo večmesečni preskrbi Slovenije, če bi zaradi izrednih okoliščin morali začeti sproščati blagovne rezerve. Pri tem ugotavljajo, da trenutna situacija na trgih nič ne kaže na to, da bi bilo to potrebno. Cene hrane, tudi žita, so se namreč v zadnjem času precej znižale.

Dogajanje je ob včerajšnjem obisku v Pomurju komentiral tudi premier Robert Golob. Kot pravi, očitno kmetje niso imeli težav s prodajo pšenice na trgu, obenem pa glede na zadnji razvoj dogodkov verjame, da primanjkljaj pšenice čez zimo ne bo tako velik, kot se je zdelo.

No, čudno pa je, če imamo pšenice dovolj, kot pravi predsednik vlade, država sploh odločila za zbiranje ponudb po pogojih, ki kot vse kaže niti slučajno, niso zadovoljile slovenskih kmetov, predvsem Prekmurja.

Velja dodati, kot so poročali mediji, so letos za pšenico najvišje kakovosti razreda A slovenski odkupovalci plačali od 370 do 390 evrov, za razred A od 350 do 355 evrov, za B1 od 330 do 340, razred B pa 320 evrov. Koliko bo plačala država, se žal ne ve, ker je to, kot se kaže, ker gre za davkoplačevalski denar, spet skrivnost, oziroma bo v domeni izbrancev, ki “krmilijo” državno blagajno.